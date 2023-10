„The Masked Singer“: Starttermin der neuen Staffel bekannt – Via Instagram hat ProSieben vor kurzem den Starttermin der neuen Staffel von „The Masked Singer“ bekanntgegeben. Während alles andere um die inzwischen neunte Runde des beliebten Formates natürlich wie immer streng geheim bleibt, wissen wir ansonsten nur, dass uns Matthias Opdenhövel als Moderator erhalten bleiben wird.

In dem Posting heißt es konkret: „The Masked Singer“ – die neunte Staffel, ab 18. November 2023 samstags live um 20:15 Uhr auf ProSieben oder streamen auf Joyn.“

Welche Masken es zu sehen geben und wer diesmal im prominent besetzen Rateteam sitzen wird, das behält der Sender bis auf weiteres noch für sich. Auf der Homepage von ProSieben ist lediglich zu lesen, „dass sich in den kommenden Wochen das ein oder andere Indiz“ auf ihren Seiten finden lasse.

In Staffel acht waren die Rateplätze noch mit Ruth Moschner und Rea Garvey als fester Bestandteil im Team besetzt gewesen. Gewonnen hatte seinerzeit der Sänger Luca Hänni in seinem Kostüm des „Schuhschnabels“.

Als großes Highlight der Show sind die Kostüme von „The Masked Singer“ beim deutschen Fernsehpreis 2023 ausgezeichnet worden. In der Kategorie „Beste Ausstattung Unterhaltung“ ging der Preis an den Head of Styling Angel Garcia.

Quelle: gmx.net