"The Marvels": Disney-Chef erklärt XXL-Flop – Während die Verantwortlichen mit dem neuen MCU-Streifen "The Marvels" ein erneutes Erstarken der einst so glorreichen Superhelden-Franchise anstrebten, waren die Erwartungen im Vorfeld vonseiten der Fans und Kritiker eher gedämpft. Zwar gilt der Film aus der fünften Phase des Marvel-Kino-Universums als durchaus gelungen, für eine Trendwende hat es jedoch nicht gereicht.

Ganz im Gegenteil, stellt "The Marvels" im MCU doch einen Negativ-Rekord nach dem anderen auf.

Der Streifen mit Iman Vellani, Teyonah Parris und Brie Larson in den Hauptrollen ist jedoch nur der jüngste Eintrag auf einer länger werdenden Liste an kommerziellen Misserfolgen. Nachdem das MCU eine ganze Dekade lang das Kino dominierte, floppten fast alle Filme der jüngsten Zeit und auch viele der auf Disney+ veröffentlichten Serien fielen ob der eher mäßigen Qualität bei den Zuschauern durch.

Auf der Suche nach den Ursachen versuchte sich nun niemand Geringeres als Disney-Chef Bob Iger höchstpersönlich an einer Erklärung.

Mit Blick auf das enttäuschende Abschneiden des jüngsten MCU-Blockbusters erklärte er im Rahmen des DealBook Summit der New York Times: "Die Dreharbeiten für The Marvels fanden während Covid statt. Es gab daher nicht so viel Aufsicht wie üblich. Normalerweise gibt es Führungskräfte, die sich Tag für Tag für Tag anschauen, was am Set gemacht wird."

Sehr viel tiefer ins Detail geht Iger zwar nicht, zwischen den Zeilen wird aber deutlich, dass die Dreharbeiten zu "The Marvels" wohl alles andere als glatt gelaufen sind. Zuvor hatte es außerdem bereits Gerüchte darüber gegeben, dass Hauptdarstellerin Brie Larson aufgrund ihres divenhaften Verhaltens für viele Probleme hinter den Kulissen gesorgt haben und sogar mit Co-Star Teyonah Parris aneinandergeraten sein soll.

Wie es heißt, sei Larson zudem alles andere als erfreut darüber gewesen, dass der neue Film nicht sie allein als Heldin in den Mittelpunkt stellt.

Ob mit dem Ende der Pandemie und auch dem großen Streik in Hollywood eine Qualitätsoffensive das MCU wieder in die Spur bringen wird, muss sich allerdings erst noch zeigen. Glaubt man den Fans fangen die eigentlichen Probleme nämlich bereits vor dem Dreh bei der Wahl der Helden und Geschichten statt – die Figuren aus der zweiten Reihe haben eben nicht die gleiche Strahlkraft wie ein Iron Man, Hulk oder Captain America.

Quelle: pcgames.de