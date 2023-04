The Marvels

The Marvels: Deutscher Trailer zum neuen MCU-Blockbuster – Auch im Kinojahr erwartet Fans des Marvel Cinematic Universe (MCU) neues Material. So wie „The Marvels“, das neue Action-Abenteuer von Filmregisseurin Nia DaCosta („Candyman“).In diesem gibt es volle Frauen-Power mit einem außergewöhnlichen Trio, nämlich drei der mächtigsten MCU-Heldinnen.

Wie das ausschaut, was euch in Auszügen im neuen Marvel-Blockbuster erwartet, könnt ihr nun im ersten deutschen Trailer zu „The Marvels“ sehen. Im neuen Blockbuster, der übrigens der inoffizielle „Captain Marvel 2“-Film ist, kehrt Carol Danvers alias Captain Marvel zurück, die mittlerweile ihre Identität von den tyrannischen Kree zurückerobert und Rache an der Obersten Intelligenz genommen hat. Doch dies hat ungeahnte Folgen.

Ungleiches Trio aus Superheldinnen

Denn durch Captain Marvels Tat muss sie die Last eines instabilen Universums auf sich nehmen. Dabei wird sie mit einem mysteriösen Wurmloch konfrontiert. Dieses wiederum steht in Verbindung mit einem Kree-Revolutionär. Doch nicht nur das, denn Captain Marvels Kräfte werden mit denen von Superfan Kamala Khan aus Jersey City aka Ms. Marvel sowie denen von Carols entfremdeter Nichte, der jetzigen S.A.B.E.R.-Astronautin Captain Monica Rambeau, verwebt.

So entsteht ungewollt ein überaus ungleiches Trio aus Superheldinnen, die nun ein Team bilden müssen. Hierbei gilt es für das Dreigestirn auch zu lernen, an einem Strang zu ziehen. Denn nur zusammen bilden sie „The Marvels“ die ein nicht gerade kleines Ziel verfolgen, nämlich das Universum zu retten. Bereits der Trailer zeigt, dass dieses waghalsige Unterfangen ein temporeiches und vor allem unterhaltsames Abenteuer werden könnte.

Rückkehr von Brie Larson als Captain Marvel

Eines mit einer starken Besetzung in den Hauptrollen mit der Rückkehr von Brie Larson als Captain Marvel, flankiert von Iman Vellani als Ms. Marvel sowie Teyonah Parris in der Rolle von Captain Monica Rambeau. Zum weiteren Cast zählen unter anderem Samuel L. Jackson, Zawe Ashton und Park Seo-joon. Wir sind gespannt, wie sich die schlagkräftigen Superheldinnen in „The Marvels“ letztendlich im Kino schlagen werden.

Ein wenig gedulden muss man sich aber noch. So startet „The Marvels“ diesen Sommer, genauer gesagt, am 26. Juli 2023 in den deutschen Kinos.