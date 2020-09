The Mandalorian

„The Mandalorian“: Erster Trailer zu Staffel 2 erschienen – Die erste Staffel der „Star Wars“-Serie „The Mandalorian“ schlug beim Streaming-Dienst Disney+ ein wie eine Bombe und wurde von den Fans über den grünen Klee gelobt. Nun hat Disney nicht nur den Start der herbeigesehnten zweiten Staffel verkündet, sondern gleich auch den ersten Trailer dazu veröffentlicht.

Bereits nach den ersten Szenen im Video zur neuen Staffel ist zu erkennen, dass die neuen Episoden mit dem Mandalorianer und dem Kind, von den Fans ‚Baby Yoda’ getauft, das hohe Niveau der ersten Staffel halten können. In den neuen Folgen setzen der Mandalorianer und das Kind ihre Reise fort, stehen Feinden gegenüber und mobilisieren Verbündete, während sie sich in der turbulenten Zeit nach dem Zusammenbruch des Galaktischen Imperiums ihren Weg durch die gefährliche Galaxis bahnen.

Dabei darf man sich auf ein Treffen mit Kopfgeldjäger-Ikone Boba Fett freuen, aber auch auf Ex-Jedi Ahsoka Tano – und natürlich warten etliche coole, witzige und zuckersüße Szenen mit dem kleinen grünen Wesen, das zum absoluten Fanliebling mutiert ist.

Der kleine Racker wird in Staffel 2 natürlich weiterhin gejagt von Oberschurke Moff Gideon, während Mando versucht, das Kind zu den Jedi zu bringen, auch wenn er damit so gar nicht glücklich ist, es „einem Volk von feindlichen Zauberern“ auszuliefern – aber das ist der Weg. Die zweite Staffel bekommt indes weiteren Cast-Zuwachs. So stehen neben Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers und Giancarlo Esposito nun auch Wrestlerin Sasha Banks, Michael Biehn, Timothy Olyphant und Katee Sackhoff vor der Kamera.

Fans können sich den 30. Oktober dick im Kalender anstreichen, denn dann startet die 2. Staffel zu „The Mandalorian“ auf Disney+. Bis dahin genießt den ersten Trailer, der wahnsinnig Lust auf die Fortsetzung der beschwerlichen Reise des Mando-Kind-Kultduos macht.