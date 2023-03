The Mandalorian

The Mandalorian: Star Wars-Fans wütend wegen neuer Folge – Die ersten beiden Staffeln der „Star Wars“-Serie „The Mandalorian“ waren überaus erfolgreiche Highlights beim Streaming-Dienst Disney+. Daher war die Freude unter den Fans gigantisch, als vor Kurzem die dritte Staffel endlich bei Disney+ an den Start ging.

Vor allem, weil viele heiß sind auf die Fortführung des spannenden Abenteuers des kultigen Duos in Form des Mandalorianers und Grogu, der umgangssprachlich gern als Baby Yoda bezeichnet wird. Wenig erfreut zeigten sich jedoch vergangene Woche zahlreiche „Star Wars“-Fans über die dritte Folge der dritten Staffel von „The Mandalorian“.

Denn nachdem es dort nur wenige Szenen mit den so beliebten Hauptcharakteren gab, gingen nun massiv enttäuschte Fans auf die Barrikaden und machten im Netz all ihrem Ärger darüber Luft. Weshalb genau, das erklären wir euch in den kommenden Zeilen.

An dieser Stelle sei gesagt: Achtung, es folgen Spoiler!

Die dritte Folge startet mit Din und Bo Katan zusammen mit Grogu, die sich bei den lebenden Gewässern unter den Minen von Mandalore befinden. Dort wollen sie Dins Sünden reinzuwaschen. Jedoch schwenkte die Handlung der Folge dann nach nur wenigen Minuten um zum ehemaligen imperialen Wissenschaftler Dr. Pershing. Dieser befindet sich nach den Geschehnissen der zweiten Staffel mittlerweile in einem Amnestieprogramm auf dem Stadtplaneten Coruscant.

Die Folge beschäftigt sich dann fortan sowohl mit dem Alltag von Dr. Pershing als auch mit der ehemaligen imperialen Offizierin Elia sowie deren Versuch, an ein mobiles Labor zu kommen. Ein Handlungsstrang, der weit weg von Din Djarin und Grogu ist, und genau deshalb „Star Wars“-Fans die Zornesröte ins Gesicht trieb.

Schließlich ist es kein Geheimnis, dass ein nicht gerade geringer Teil der Zuschauerinnen und Zuschauer die Serie „The Mandalorian“ vorrangig wegen des kultigen Duos schaut. Jedenfalls wurde die dritte Folge von den enttäuschten Fans massiv angegangen und zuhauf auch mit traurigen und wütenden Memes in den Kommentarspalten übersäht.

Quelle: film.tv