The Mandalorian

The Mandalorian: Handlung der Staffel 4 steht schon fest – Nachdem die dritten Staffel der überaus erfolgreichen „Star Wars“-Serie „The Mandalorian“ kürzlich beim Streaming-Dienst Disney+ ihr Ende fand, sehnen sich Fans bereits jetzt schon die vierte Staffel herbei. Vor allem, weil man ja wissen will, wie das spannende Abenteuer des kultigen Duos in Form des Mandalorianers und Grogu, der umgangssprachlich gern als Baby Yoda bezeichnet wird, weitergeht.

Wer die dritte Staffel von „The Mandalorian“ noch nicht gesehen hat, möge an dieser Stelle nicht weiterlesen, da einige Spoiler folgen. Man kann sehr gespannt sein, was einem in der vierten Staffel von „The Mandalorian“ erwarten wird. Auch wann erste Infos dazu erscheinen, denn die Handlung der Staffel 4 steht bereits jetzt schon fest.

Wie geht es nun weiter?

Nach der letzten Folge der dritten Staffel wissen wir, dass die Mando-Clans unter Bo-Katan endlich wieder vereint sind und dass der Planet Mandalore mit Erfolg zurückerobert wurde. Auch scheint es so, dass man Ober-Bösewicht Moff Gideon erfolgreich besiegt hat. Deshalb machen es sich am Ende Din und Grogu auf dem Planeten Nevarro in einer Hütte gemütlich. Damit könnte man die Serie auch mit einem Happy End abschließen. Doch das soll es eben noch nicht gewesen sein.

Auch wenn Disney noch keine vierte Staffel offiziell bestätigt hat, wird man die so beliebte „Star Wars“-Serie fortführen. Denn Serienschöpfer und Showrunner Jon Favreau bestätigte dies bereits vor einiger Zeit selbst. Laut einem Bericht von „Variety“ verriet Favreau im letzten Jahr ebenfalls, dass man die Drehbücher für die 4. Staffel von „The Mandalorian“ bereits fertig geschrieben habe.

Jon Favreau meldete sich zu Staffel 4 zu Wort

Gegenüber „Variety“ sagte Jon Favreau: „Ja, ich habe Staffel 4 schon geschrieben. Wir müssen wissen, wohin wir gehen, wenn wir eine komplett ausformulierte Geschichte erzählen wollen. Dave Filoni und ich haben alles genau geplant. Langsam fängt man dann an, die Episoden zu schreiben. Ich habe während der Postproduktion geschrieben. Das Ganze muss sich wie eine Fortsetzung und eine große Geschichte anfühlen.“

Geplant ist, dass man am Ende alle Serien aus dem „Mandoverse“ in einem mächtigen Crossover-Event zusammenlaufen lassen will. Dieses Crossover-Event soll als „Star Wars“-Kinofilm von Dave Filoni inszeniert werden. Zu diesem Zeitpunkt steht natürlich noch nicht fest, wann „The Mandalorian“ mit seiner vierten Staffel Millionen von Fans begeistern wird.

In der Zwischenzeit erscheinen bei Disney+ aber weitere „Star Wars“-Serien aus dem „Mandoverse“. Zum einen ist das im kommenden August 2023 der „Mandalorian“-Ableger Ahsoka sowie zum Ende des Jahres die Serie „Skeleton Crew“.

Quelle: moviepilot.de