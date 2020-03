The Last of Us

Autor: Bernhard Trecksel

The Last of Us: HBO plant TV-Serie zum Überlebenshorror – Zuerst auf der PlayStation 3 und später in einer überarbeiteten Fassung auf der PlayStation 4 konnte das Survival-Action-Adventure „The Last of Us“ mit seiner fantastischen Spielwelt, jeder Menge Horror und zwei unvergesslichen Hauptcharakteren unzählige Videospieler begeistern. Doch damit ist für die Fans nicht Schluss. Nicht nur erscheint im Mai der zweite Teil für die PlayStation 4, nun hat auch Pay-TV Sender HBO Serienpläne verkündet.

Nein, ihr habt euch nicht verlesen, jener Sender, dem wir mit „The Sopranos“ die moderne Tv-Serie in ihrer heutigen Form sowie unsterbliche Meisterwerke wie „Tschernobyl“ und „True Detective“ sowie Hitserien wie „Game of Thrones“ verdanken, will sich der Reihe im Serienformat annehmen. Dies verkündete Videospielentwickler Naughty Dog auf seinem Twitter-Profil.

Demnach wird „Tschernobyl“-Schöpfer Craig Mazin die Serie zu „The Last of Us“ schreiben und auch als ausführender Produzent fungieren

An der Seite von Neil Druckmann, dem Mann, der die Handlungen der Spiele geschrieben und als Ausführender Produzent begleitet hat. Weitere Bosse von Naughty Dog werden ebenfalls als Geldgeber und Ausführende Produzenten mitwirken. Die Serie entsteht in einer Gemeinschaftsproduktion mit Sony Pictures Television und Sonys neu gegründetem Arm PlayStation Productions.

Tschernobyl-Mastermind Mazin über Druckmann: „Zweifelsohne ist Neil Druckmann der beste Geschichtenerzähler, den es in der Videospielbranche gibt – und ‚The Last of Us‘ ist sein absolutes Meisterwerk. Dieses atemberaubender Kunstwerk adaptieren zu dürfen, war für mich seit Jahren ein Traum, daher fühle ich mich von unserer Zusammenarbeit in höchstem Maße geehrt.“

Die Handlung des Videospiels „The Last of Us“ ist die Geschichte einer dysfunktionalen Familie:

Der verbitterte Veteran Joel soll das junge Mädchen Ellie in einem durch aggressive Pilzsporen entvölkerten Amerika zu einem anfangs unbekannten Zweck aus einer schwer bewachten Quarantänezone schmuggeln. Doch die Welt hat sich verändert, „Klicker“ genannte Sporenzombies lauern überall und eine schattenhafte Gruppe hat etwas mit Ellie vor, da sie gegen die Sporen immun scheint.

So müssen sich die beiden in „The Last of Us“ zusammenraufen und lernen, gemeinsam zu überleben. Man darf gespannt sein, wie viel von dieser Handlung in der finalen Serie auftauchen wird und wann das Ganze an den Start geht. MANN.TV hält euch diesbezüglich auf dem Laufenden.

Quelle: 9gag.com