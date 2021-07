The Last Duel

The Last Duel: Trailer zur starbesetzten Mittelalter-Action – Nachdem die Kinos ihre Wiederbelebung gefeiert haben, rauschen endlich wieder jede Menge Film-Highlights in die Lichtspielhäuser Deutschlands. Einer dieser potenziellen bildgewaltigen Blockbuster ist „The Last Duel“. Ein zünftiges Mittelalter-Epos, das von keinem Geringeren als Star-Regisseur Ridley Scott („Alien“, „Blade Runner“) inszeniert wurde.

Außerdem ist der Streifen mit Matt Damon, Ben Affleck, Adam Driver sowie Jodie Comer topp besetzt. Was euch mit „The Last Duel“ erwartet, könnt ihr jetzt auch im ersten Trailer sehen. Die Mischung aus Historien-Epos und Mittelalter-Action schickt euch ins Jahr 1386 und basiert auf wahren Begebenheiten.

Richterliches Duell auf Leben und Tod

Im Fokus des Films steht das letzte offizielle richterliche Duell, das in Frankreich ausgetragen wurde. Schließlich wurden in diesen Zeiten noch Streitigkeiten mit einem Kampf auf Leben und Tod entschieden, konnte man seine Differenzen bei einem Mangel an Beweisen nicht vor Gericht beilegen. In „The Last Duel“ muss Ritter Jean de Carrouges gegen Ritter Pierre d'Alencon in einem solchen Duell antreten.

Denn Le Gris wird beschuldigt, Carrouges Frau Marguerite vergewaltigt zu haben. Da Pierre d'Alencon dies aber vehement abstreitet, fordert er beim König einen Gerichtskampf. Und so kommt es zum letzten offiziellen richterlichen Duell auf Leben und Tod. Hierbei zeigt der Trailer zu „The Last Duel“, dass sich Mittelalterfreunde auf einen spannenden Streifen freuen können.

Kinostart noch in diesem Jahr

Auch weil sich hier die Stars Matt Damon und Adam Driver in einem brutalen Zweikampf messen, was allem Anschein nach, ziemlich actionreich werden wird. „The Last Duel“ soll übrigens noch in diesem Jahr in die Kinos kommen. Aktuell ist die Rede von Oktober 2021, aber ein offizielles Startdatum gibt es leider noch nicht.