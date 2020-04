The Informer – Film-Kritik

The Informer – Film-Kritik – Wer für seine Heimkino-Unterhaltung einen spannungsgeladenen Thriller sucht, der dazu auch noch topp besetzt ist, sollte ein Auge auf „The Informer“ werfen, der nun auf DVD und Blu-ray erhältlich ist.

Dieser packende Thriller stammt von den Produzenten die schon mit „John Wick“ und „Sicario“ bewiesen haben, dass sie das Genre bestens bedienen können. Das ist auch mit „The Informer“ der Fall. Darum geht es:

Die Welt des ehrenhaft entlassenen Ex-Soldaten Pete Koslow wird eines Tages völlig auf den Kopf gestellt, denn nachdem er eigentlich nur versuchte, seine Frau zu beschützen, wird Koslow wegen Mordes verurteilt und inhaftiert.

Für eine vorzeitige Entlassung geht er einen Deal mit dem FBI ein: Koslow arbeitet als Informant, um den berüchtigtsten Gangsterboss New Yorks und Kopf der polnischen Drogenmafia, den sogenannten „General“, zu Fall zu bringen.

Alles ist detailliert geplant, doch als die verdeckte Operation schief läuft und ein Polizist getötet wird, lassen ihn seine Auftraggeber im Stich und Koslow steht plötzlich im Kreuzfeuer sowohl der Gangster als auch des FBI. Der einzige Weg, um aus der Sache herauszukommen:

Er muss für den „General“ erneut in den Knast gehen und von dort aus einen Drogendeal einfädeln. Spätestens als dieser fehlschlägt, weiß Koslow nicht mehr, wem er noch trauen kann. Freunde des Thriller-Genres bekommen mit „The Informer“ von Regisseur Andrea Di Stefano einen coolen Mix aus mitreißenden Action-Sequenzen, gutem Tempo, Dynamik und natürlich reichlich Spannung.

Ein satter Thriller, in dem Rosamund Pike, Clive Owen, Ana de Armas und Joel Kinnaman in ihren Rollen überzeugen. Wer also seinen nächsten Filmabend mit reichlich Thrill gestalten möchte, sollte definitiv diesen Informanten zu sich nach Hause einladen!

The Informer (Wild Bunch) – VÖ: 24. Apr. 20