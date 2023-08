„The Idol“: Skandal-Serie mit Johnny Depps Tochter abgesetzt – Kaum war die erste Staffel von „The Idol“ am Start, da wurde auch schon darüber debattiert, ob es überhaupt jemals eine weitere geben würde. Wie nun bekannt wurde, sollten die Unkenrufer recht behalten, denn Sam Levinsons kontroverse Serie um den von Lily-Rose Depp verkörperten Superstar Jocelyn wird nicht fortgesetzt.

Dabei war das Interesse an der Serie zunächst sehr groß, räkelte sich in dieser doch Johnny Depps Tochter in äußerst lasziven Posen gemeinsam mit dem international bekannten Musiker The Weeknd.

Die Kritiken fielen jedoch gelinde gesagt miserabel aus – der vielzitierte Rotten-Tomatoes-Score liegt aktuell bei aussagekräftigen 19 Prozent.

Von daher verwundert es nicht, dass ein Sprecher von HBO „Variety“ zufolge jüngst erklärte, dass man sich „nach langem Nachdenken und Abwägen“ dazu entschlossen habe, die Produktion abzusetzen. Eine konkrete Begründung blieb man jedoch schuldig.

Nun war „The Idol“ zwar ohnehin als Mini-Serie konzipiert gewesen, was eine Fortsetzung üblicherweise ausschließt, jedoch hatte HBO nach der Veröffentlichung der letzten Folge via X verkündet, noch nicht sicher zu sein, ob es eine solche geben würde.

In einem Interview mit „Variety“ zeigte sich dann auch noch Schauspielerin Da’Vine Joy Randolph, die in „The Idol“ eine zentrale Rolle spielt, recht zuversichtlich, dass die Geschichte um die Sängerin Jocelyn, die nach dem Tod ihrer Mutter eine Sinnkrise und einen Karriereknick durchlebt, ein weiteres Kapitel erhalten würde.

Wie wir nun wissen, sollten diese Hoffnungen jedoch unbegründet bleiben. Papa Johnny dürfte es ob der mitunter doch recht expliziten Szenen, in denen seine Tochter zu sehen ist, sicherlich freuen.

Quelle: filmstarts.de