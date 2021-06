The Ice Road

The Ice Road: Deutscher Trailer zum eiskalten Action-Thriller – Bald geht es für Hollywood-Liebling Liam Neeson wieder auf die große Leinwand. So wird man den nimmermüden Kult-Schauspieler nach „Honest Thief“ und „The Marksman - Der Scharfschütze“ im Action-Thriller „The Ice Road“ in der Hauptrolle erleben dürfen.

Dabei wird es nicht nur ziemlich rasant, sondern auch eiskalt, zieht es den Action-Star doch nach „The Grey“ und „Hard Powder“ wieder in den Schnee. Jetzt ist auch der deutsche Trailer zu „The Ice Road“ erschienen, der euch bereits jetzt zeigt, dass es einmal mehr beste Neeson-Kost geben wird. Wie der Titel verrät, geht es im Film um einen Ice Road Trucker.

Frostig spannender Action-Thriller

Dessen Name ist Mike. Im Norden Kanadas tritt er eine gefährliche Rettungsmission an, nachdem es in einer abgelegenen Diamantenmine zu einem Unglück kam. Um die dort eingeschlossenen Bergleute zu retten, muss Mike einen gefährlichen Weg durch einen Sturm und über einen gefrorenen Ozean nehmen.

Allerdings bleiben die Naturgewalten nicht die einzigen Herausforderungen, mit denen er sich auseinandersetzen muss. Sowohl der Plot als auch die Szenen im Trailer sollten bei allen Genrefans die Vorfreude deutlich steigern. Denn hier wurden alle Fundamente gelegt, dass man sich mit „The Ice Road“ auf einen frostig spannenden Action-Thriller einstellen kann.

Namhafter Cast

Zudem sitzt hier Jonathan Hensleigh auf dem Regiestuhl, der schon mit „The Punisher“ bewies, was er in puncto Action draufhat. Überdies zählt Hensleigh zu Hollywoods Top-Autoren, aus seiner Feder stammen unter anderem „Armaggedon – Das jüngste Gericht“, „Stirb langsam - Jetzt erst recht“ und „Jumanji“.

Neben Neeson gehören Laurence Fishburne, Holt McCallany sowie Newcomerin Amber Midthunder zum Cast. „The Ice Road“ startet am 26. August 2021 bundesweit in den Kinos.