The Hunt – Film-Kritik

„The Hunt“ – Film-Kritik – Werte Filmfreunde, in diesem Streifen wird die Jagdsaison eröffnet! In „The Hunt“ von Universal Pictures in Zusammenarbeit mit Blumhouse Productions wird jedoch nicht auf Tiere geschossen, sondern auf Menschen. Dabei werden wahrlich keine Gefangenen gemacht, noch wird zimperlich miteinander umgegangen.

Euch erwartet ein extrem blutig-brutaler Psycho-Thriller, der Blumhouse-typisch sozialkritische Aussagen tätigt wie bei „Get Out“ oder „The Purge“. Es geht in „The Hunt“ um zwölf sich völlig fremde Menschen. Sie wachen auf einer Lichtung mitten im Wald auf. Keiner von ihnen weiß, wo sie da genau sind – und noch weniger, wie sie dorthin gekommen sind. Was jedoch schnell klar wird: Sie sind nicht ohne Grund dort.

Sie sind nämlich die Beute einer perfiden Menschenjagd. Die Jäger formieren sich aus einer Gruppe elitärer Leute. Doof nur, dass eines der Opfer, Crystal, genau weiß, was zu tun ist. Sie dreht das blutige Spiel um und wird selbst zum Jäger – mit dem Ziel, an die Organisatorin der Jagd heranzukommen.

Bis es zu diesem Showdown kommt, gibt es eine brutal-blutige Hetzjagd. Sicherlich gab es schon den einen oder anderen Menschenjagdfilm zu sehen. Aber „The Hunt“ entpuppt sich in diesem Genre als frischer, spannender und erbarmungsloser Streifen, der vor allem sehr stimmig Action-, Thriller- sowie Satire miteinander vereint.

Ja, gerade diese 90-minütige satirische Unterhaltung, samt überspitzten Sarkasmus und dem einen oder anderen Overkill, der in einem saftigen Splatter-Gewitter mündet, begeistert. Dabei gibt es auch immer mal wieder etwas zu lachen, da der Streifen sehr gut pointierten Humor einsetzt. Hinzu kommt ein toller Cast mit Betty Gilpin, Hilary Swank, Ike Barinholtz, Justin Hartley und Emma Roberts.

Hinzu kommen gnadenlos gute Dialoge, ein extremes Tempo sowie ein furioses Ende, die diesen Streifen so richtig rund machen. „The Hunt“ ist alleine von seiner Machart kein Streifen für die breite Masse, aber eine echte Filmperle für Genrefreunde.

The Hunt (Universal Pictures) – VÖ: 3. Sep. 20