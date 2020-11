The Grand Tour Presents … A Massive Hunt: Trailer schickt Clarkson, Hammond & May auf Schatzsuche – Auch wenn die seligen „Top Gear“-Zeiten mit Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May bei der BBC schon lange zurückliegen, mussten Fans nicht auf Dauer ein Zitronengesicht machen. Denn kurzerhand heuerte Amazon die drei Veteranen für ein Format namens „The Grand Tour“ an, das sich seitdem hoher Beliebtheit bei den Fans erfreut. Nun kehrt der Autospaß für Fans des Trios zurück – mit dem Special „The Grand Tour Presents … A Massive Hunt“.

Hier ist der Trailer zum nächsten Autospaß mit Clarkson, Hammond und May. Dabei heißt die Serie nicht grundlos „The Grand Tour“, geht es doch für Abenteuer in und um alles, was fährt, rund um die Welt. Jede Folge wird dabei in einem riesigen Zelt aufgezeichnet – eine große Reise eben, und das spendete den Namen für das Format. „The Grand Tour Presents … A Massive Hunt“ schickt die drei motorisierten Recken gar auf eine Schatzsuche.

Genauer gesagt geht es nach Madagaskar, wo die drei zum Einstieg erst einmal auf der teuersten Straße der Welt mitten auf dem Ozean ein kleines Rennen veranstalten. Dann bekommen sie eine Schatzkarte – und sollen auf Beutesuche ziehen. Piratengold lockt. Um für Dschungel-Abenteuer in Schlamm und Hitze gerüstet zu sein, werden die drei ihre Fahrzeuge modifizieren. Wobei einer direkt Vollgas gab – und seinem Wagen Ketten verpasste …

Was das Trio sonst noch so bei „The Grand Tour Presents … A Massive Hunt“ ausheckt, könnt ihr euch noch im Winter selbst zu Gemüte führen – am 18. Dezember geht „The Grand Tour“ auf Amazon Prime mit „A Massive Hunt“ wieder auf Weltreise.