Autor: Erik Rössler

Mit „The Gentlemen“ bringt Guy Ritchie eine herrlich witzige und wilde Gangsterkomödie ins Kino und orientiert sich am Klassiker „Snatch“. Zumindest wird man unverkennbar an Ritchies Kultfilm erinnert, wenn man sich den nun neu erschienenen Trailer zu „The Gentlemen“ anschaut. Der Streifen birgt ohne Frage großes Potenzial, im Kino große Wellen zu schlagen. Der Trailer zeigt nämlich schon äußerst gut, welch irrer Gangster-Trip euch erwartet.

Hinzu kommt, dass „The Gentlemen“ mit einem wahrhaft bockstarken Cast um die Ecke kommt. So stehen in diesem Kino-Blockbuster Hollywood-Granaten wie Matthew McConaughey, Hugh Grant, Charlie Hunnam und Colin Farrell vor der Kamera. Unter anderen auch am Start: Michelle Dockery, Henry Golding, Jeremy Strong und Eddie Marsan. Die ersten Szenen zeigen vor allem schon deutlich, dass „The Gentlemen“ diesen ebenso oolen wie einzigartigen ritchie-typischen Style besitzt.

Und darum geht es: Smart, knallhart und mit genialem Gespür fürs Geschäft hat sich der Exil-Amerikaner Mickey Pearson über die Jahre ein millionenschweres Marihuana-Imperium in London aufgebaut und exportiert feinsten Stoff nach ganz Europa. Doch Mickey will aussteigen, endlich mehr Zeit mit seiner Frau Rosalind verbringen und auf legalem Weg das Leben in Londons höchsten Kreisen genießen. Ein Käufer für die landesweit verteilten – und dank des chronisch geldknappen Landadels gut versteckten – Hanfplantagen muss her.

Auftritt: Matthew Berger. Der exzentrische Milliardär bietet eine hohe Summe, will jedoch Garantien sehen. Und das ausgerechnet in dem Moment, in dem sämtliche Groß- und Kleinkriminellen der Stadt Wind von Mickeys Plänen bekommen haben – von Triaden-Boss Lord George über den durchgeknallten Emporkömmling Dry Eye bis hin zum schmierigen Privatdetektiv Fletcher.

Während Mickeys rechte Hand Ray seinem Boss den gröbsten Ärger vom Hals hält, überbieten sich alle Beteiligten mit Tricks, Bestechung, Erpressung und anderen fiesen Täuschungen und lösen eine folgenschwere Lawine aus. Fans von Gangsterkomödien sollten sich definitiv den 27. Februar 2020 vormerken, denn dann startet „The Gentlemen“ in den deutschen Kinos!