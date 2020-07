The Gentlemen – Film-Kritik

„The Gentlemen“ – Film-Kritik – Willkommen zu einer herrlich witzigen und wilden Gangsterkomödie von Guy Ritchie, der sich am Klassiker „Snatch“ orientiert. Zumindest wird man immer mal wieder an Ritchies Kultfilm erinnert, sobald dieser Streifen insgesamt 113 Minuten über den heimischen Bildschirm flackert. „The Gentlemen“ ist ein spannender wie irrer Gangster-Trip, der absolut das Potenzial hat ein Genre-Kulthit zu werden.

Auch weil der Film diesen ebenso coolen wie einzigartigen ritchie-typischen Style besitzt. Außerdem kommt „The Gentlemen“ mit einem wahrhaft bockstarken Cast um die Ecke. So stehen Hollywood-Granaten wie Matthew McConaughey, Hugh Grant, Charlie Hunnam und Colin Farrell vor der Kamera. Unter anderen auch am Start: Michelle Dockery, Henry Golding, Jeremy Strong und Eddie Marsan.

Und darum geht es: Smart, knallhart und mit genialem Gespür fürs Geschäft hat sich der Exil-Amerikaner Mickey Pearson über die Jahre ein millionenschweres Marihuana-Imperium in London aufgebaut und exportiert feinsten Stoff nach ganz Europa. Doch Mickey will aussteigen, endlich mehr Zeit mit seiner Frau Rosalind verbringen und auf legalem Weg das Leben in Londons höchsten Kreisen genießen.

Ein Käufer für die landesweit verteilten – und dank des chronisch geldknappen Landadels gut versteckten – Hanfplantagen muss her. Als sämtliche Groß- und Kleinkriminellen der Stadt Wind von Mickeys Plänen bekommen, überbieten sich alle Beteiligten mit Tricks, Bestechung, Erpressung und anderen fiesen Täuschungen und lösen eine folgenschwere Lawine aus.

„The Gentlemen“ entpuppt sich als überaus unterhaltsamer, starker Mix aus Gangsterthriller und Krimi-Action, den Guy Ritchie hier brillant in Szene gesetzt hat. Das mit für ihn typischen Sprüngen in der Zeitachse durch Rückblenden sowie diesen wilden Perspektivenwechseln. Das gibt dem Streifen eben seinen ganz eigenen Charme.

Dazu kommt natürlich der besagte Cast, wo vor allem Matthew McConaughey mit einer spielfreudigen Sahne-Performance hervorsticht. Wobei hier die gesamte Schauspielriege in ihren Rollen überzeugt. „The Gentlemen“ hat auch einige illustre komödiantische Einlagen am Start, die den Film auflockern. Diese sind aber pointiert eingesetzt, weshalb das Ganze nicht in alberne Klamauk abdriftet.

Wer das Genre liebt, Lust auf einen rasanten Gangster-Streifen mit Witz hat, der wird hier vollständig bedient. Das ist großes Kino mit Kultfaktor und beste Unterhaltung – beide Daumen steil nach oben!

The Gentlemen (Concorde Video) – VÖ: 10. Jul. 20