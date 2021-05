The Forever Purge: Deutscher Trailer zum Horror-Thriller – Sie sind beliebte Vertreter des modernen Horrorkinos, die Filme der „The Purge“-Reihe. So beliebt, dass sie es bereits auf vier Streifen gebracht haben. Mit „The Forever Purge“ steht für den Sommer Teil fünf in den Startlöchern, bricht jedoch mit den gewohnten Konventionen – denn Kenner der Filme wissen, dass eine „Purge“ nur eine Nacht andauern soll – doch in „The Forever Purge“ will eine Fraktion mit dieser Regel brechen.

Hier der deutsche Trailer zum kommenden potenziellen Highlight für Genrefans. Für Nichtkenner der Reihe eine kurze Einordnung: Die „The Purge“-Filme zeichnen das Bild eines fiktiven Amerikas, das einen Weg gefunden hat, mit Gewalt und Kriminalität umzugehen.

„Purge“ bedeutet so viel wie Säuberung oder Ausspülung:

In einer sogenannten „Purge“-Nacht, die nur zu ganz bestimmten Zeiten stattfindet, darf jedes Mitglied der Gesellschaft straffrei stehlen, rauben, morden und jede noch so unaussprechliche Tat begehen, muss sich aber für den Rest des Jahres an die Gesetze halten.

Unter diesem Aufhänger stehen die bisherigen Teile der Reihe – in „The Forever Purge“ wird mit der düsteren Tradition gebrochen. Denn eine neue Bewegung, die sich nicht mehr mit nur einer jährlichen Nacht der Anarchie und des Mordens zufriedengeben will, beschließt, die Purge zum Dauerzustand zu erheben. Nun beginnt für die Menschen ein Kampf ums Überleben in einem veränderten Amerika. Nur die Flucht nach Mexiko scheint den rettenden Ausweg zu bieten – doch der ist durch eine Mauer versperrt …

Besetzt ist der neue Action-Thriller mit Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, Josh Lucas, Cassidy Freeman, Leven Rambin, Alejandro Edda and Will Patto. Regie führte Everardo Gout. „The Forever Purge“ soll ab 12. August in den Kinos anlaufen.