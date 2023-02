The Flash: Trailer zum neuen Superhelden-Blockbuster – Am vergangenen Wachende elektrisierte der Super Bowl LVII Millionen von Sport-Fans. Doch im Rahmen dessen gab es mit dem ersten Trailer zu „The Flash“ auch ein wahres Highlight für alle Freunde des DC-Filmuniversums. Nicht nur weil es das erste Bewegtmaterial zum großen DC-Neustart ist, sondern auch die Rückkehr von Michael Keaton als Batman zeigt.

Mit „The Flash“ von „Es“-Regisseur Andy Muschietti soll laut Studio die Zurücksetzung des gesamten DC-Universums und zugleich der groß angelegte Ausbau des DC Universe (DCU) beginnen. Der erste Trailer macht jedenfalls Lust auf mehr, zeigten sich doch auch die meisten Zuschauer überaus begeistert. „The Flash“ basiert hierbei auf der DC-Comic-Reihe „Flashpoint“. Demnach reist Barry Allen alias The Flash in der Zeit zurück – mit dem Ziel, seine Mutter vor dem Tod zu retten.

Manipulation in der Vergangenheit mit Folgen

Allerdings hat Flash bei seinem Vorhaben völlig aus den Augen verloren, dass sein Eingreifen in den Lauf der Zeit massive Auswirkungen zur Folge hat. Diese werden deutlich, als er zurück in die Gegenwart gelangt. Denn da ist nichts mehr so, wie es war. Durch seine Manipulation in der Vergangenheit gibt es nun keine Superhelden mehr. Und die wären bitternötig, um sich dem fiesen General Zod in den Weg zu stellen.

Nun sucht Flash die Hilfe von Batman, der aber ein ganz anderer Dunkler Ritter ist, als der ihm zuvor bekannte. Gemeinsam wollen sie Superman von Krypton befreien. Allerdings finden sie dort jemanden ganz anderes. Zumindest wenn man nach dem Trailer geht, wartet hier ein fulminanter Superhelden-Blockbuster auf alle Fans. Einer, der mit Ben Affleck und der Rückkehr von Michael Keaton gleich zwei Batman-Versionen präsentiert.

Weichen für Kino-Highlight gestellt

Spannend ist zudem der Cast, sind doch in „the Flash“ neben Ezra Miller als Flash, den bereits genannten Affleck und Keaton auch Michael Shannon, Sasha Calle, Ron Livingston, Antje Traue, Rudy Mancuso, Kiersey Clemons, Saoirse-Monica Jackson und Maribel Verdú zu sehen.

Jedenfalls sind mit „The Flash“ alle Weichen für einen satten Kino-Blockbuster gestellt, der dem filmischen Superhelden-Kosmos nach langer Zeit wieder frischen Wind einhauchen könnte. Im Zusammenspiel mit einer erfreulichen Nostalgie-Kelle mit Blick auf Michael Keatons Comeback. Davon überzeugen könnt ihr euch am 15. Juni 2023, wenn „The Flash“ dann in den deutschen Kinos starten wird.