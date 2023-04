The Family Stallone: Trailer zu Sylvester Stallones Reality-Serie – Reality-Serien mit dem Schwerpunkt Familie rund um das Leben bekannter Persönlichkeiten, erfreuen sich seit Jahrzehnten größter Beliebtheit. Hierbei haben schon alle möglichen Prominenten tief in ihr Privat- und Familienleben blicken lassen: von Ozzy Osbourne mit „The Osbournes“ oder „The Hasselhoffs“ über „Keeping Up with the Kardashians“ – bis hin zur trashigen Luxusfamilie: den Geißens.

Nun reiht sich auch eine waschechte Schauspielikone und Hollywood-Legende in dieses Genre ein, von der man es so gar nicht erwartet hätte. Die Rede ist von keinem Geringeren als Sylvester Stallone mit seiner kommenden Reality-Serie „The Family Stallone“. Dazu ist nun auch der offizielle Trailer erschienen. In „The Family Stallone“ will sich Sly von einer ganz anderen Seite zeigen. Nämlich von seiner sehr privaten, persönlichen – als Familienvater.

Ein ungewohntes Bild, was auch das Bewegtmaterial im Trailer zeigt. Schließlich verbinden die meisten Fans Sylvester Stallone mit „Rocky“ oder „Rambo“. Die Reality-Serie „The Family Stallone“ könnt ihr beim noch recht neuen Streaming-Dienst Paramount+ sehen, der Slys Familien-Dokumentation damit beschreibt, dass man „einen Platz am Tisch einer der berühmtesten Familien Hollywoods“ erhält. Ob das Fans nun wirklich sehen wollen, steht auf einem anderen Blatt Papier.

Auch weil bereits zuvor veröffentlichtes Bewegtmaterial durchaus mehr einen gewissen Comedy-Faktor besaß, als den einer ernsten Familiendokumentation. Man darf also gespannt sein, was „The Family Stallone“ letztendlich Sly-Fans zu bieten hat und hoffentlich nicht ins Trashige abdriftet. Neben dem 76-jährigen Sylvester Stallone ist in der Reality-Serie natürlich auch dessen Frau Jennifer Flavin Stallone zu sehen, ebenso wie ihre drei gemeinsamen Töchter Sophia (26), Sistine (24) und Scarlet (20).

„The Family Stallone“ wird acht Episoden umfassen und ab dem 17. Mai 2023 exklusiv auf Paramount+ zu sehen sein. Wer bei Paramount+ übrigens kein Monatsabo über 7,99 Euro abschließen möchte, kann auch bei Paramounts Streaming-Dienst ein siebentägiges kostenloses Probeabo nutzten.

Quelle: spiegel.de