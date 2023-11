The Fall Guy: Erster Trailer zum „Ein Colt für alle Fälle“-Remake – In der Blütezeit der 80er Jahre entstand eine Vielzahl von Fernsehserien, die bis heute ihren Glanz bewahren. Eine solche Kultserie ist „Ein Colt für alle Fälle“, die zwischen 1981 und 1986 das Publikum begeisterte. Mit der fesselnden Mischung aus Action und Charme prägte Lee Majors als der Top-Stuntman Colt Seavers die Serie. An seiner Seite waren Howie Munson als der sympathische Cousin, Heather Thomas in der Rolle der Jody und der unverwechselbare GMC Sierra Grande Pick-Up.

Nach mehr als 30 Jahren kehrt der furchtlose Stuntman und Kopfgeldjäger in einer Neuauflage zurück, dieses Mal jedoch auf die große Kino-Leinwand. Der Film „The Fall Guy“ wurde nun auch endlich mit einem ersten Trailer angekündigt und verspricht eine Wiederbelebung des Klassikers im Kinofilmformat. Die Regie übernimmt indes David Leitch, bekannt für seine Arbeit an unter anderen „John Wick“, und verleiht der Serie damit neuen Glanz.

Ryan Gosling schlüpft in die ikonische Rolle des Colt Seavers, der einst von Lee Majors verkörpert wurde. Im Gegensatz zur Originalserie wird Leitchs Adaption einige Unterschiede aufweisen. Der Film porträtiert Seavers als jemanden, der sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser hält, nachdem ein schwerer Unfall seine Karriere als Stuntman beendete. Das Kopfgeldjagen, ein zentrales Element der TV-Serie, wurde für die Kinofassung nicht übernommen.

Die Handlung nimmt Fahrt auf, als Seavers von seiner Ex-Freundin, gespielt von Emily Blunt, um Hilfe gebeten wird. Sie führt Regie bei einem Film, der Elemente aus „Star Wars“ und „Mad Max“ kombiniert und sucht dringend nach einem Stunt-Double für ihren Hauptdarsteller. Colt ähnelt dem Star und erhält das Angebot, diese Rolle zu übernehmen, trotz seiner physischen Einschränkungen. Er hofft auch, dadurch wieder mit seiner großen Liebe zusammenzukommen.

Aufregendes Action-Spektakel, aber auch eine Liebeserklärung an das Actionkino

Doch plötzlich verschwindet der Hauptdarsteller spurlos, und Colt begibt sich auf eine gefährliche Suche, die ihn in die düstere Unterwelt von Los Angeles führt. Die treuen Anhänger der Originalserie könnten bei dieser neuen Wendung sentimental werden, da der Film deutliche Änderungen zur Vorlage aufweist. Jedoch wird versprochen, dass die actionreichen Stunt-Szenen, welche die Serie berühmt machten, auch im Kinofilm nicht fehlen werden.

Die Neuverfilmung gilt als eine spektakuläre Hommage an das Action-Genre, das nicht nur durch ein prominentes Schauspielensemble und einen modernen Dreh besticht, sondern auch durch spektakuläre Stuntarbeit. David Leitch, der selbst als Stuntman begann, kreiert mit „The Fall Guy“ nicht nur ein aufregendes Action-Spektakel, sondern auch eine Liebeserklärung an das Actionkino an sich. „The Fall Guy“ erscheint am 29. Februar 2024 in den deutschen Kinos.