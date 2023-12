The Fall Guy: „Ein Colt für alle Fälle“-Kinofilm erhält neuen Starttermin – Der kommende Kinofilm „The Fall Guy“, eine Neuinterpretation der berühmten 80er-Jahre-Kultserie „Ein Colt für alle Fälle“, hat einen neuen Veröffentlichungstermin bekommen. Die Serie, die von 1981 bis 1986 lief, war bekannt für ihre spannende Kombination aus Action und dem Charme des Hauptdarstellers Lee Majors, der als Stuntman und Kopfgeldjäger Colt Seavers agierte. Unterstützt wurde er von Charakteren wie dem sympathischen Cousin Howie Munson und Heather Thomas als Jody, sowie dem markanten GMC Sierra Grande Pick-Up.

Jetzt, über drei Jahrzehnte später, erlebt die Serie ihre Wiedergeburt auf der großen Leinwand. Ursprünglich sollte der Film, in dem Ryan Gosling und Emily Blunt die Hauptrollen spielen, im Frühjahr 2024 erscheinen. Doch Universal hat den Start nun auf den 1. Mai 2024 in Deutschland und den 3. Mai in den USA verschoben. Die Regie des Films führt David Leitch, bekannt für seine Arbeit an Filmen wie „John Wick“.

Darum geht es in „The Fall Guy“

In dieser Neuauflage übernimmt Ryan Gosling die Rolle des Colt Seavers, die einst von Lee Majors gespielt wurde. Im Gegensatz zur Originalserie, präsentiert Leitchs Version von „The Fall Guy“ den Hauptcharakter in einem anderen Licht. Der Film porträtiert Seavers als jemanden, der sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser hält, nachdem ein schwerer Unfall seine Karriere als Stuntman beendete.

Das Kopfgeldjagen, ein zentrales Element der TV-Serie, wurde für die Kinofassung nicht übernommen. Die Handlung nimmt Fahrt auf, als Seavers von seiner Ex-Freundin, gespielt von Emily Blunt, um Hilfe gebeten wird. Sie führt Regie bei einem Film und sucht dringend nach einem Stunt-Double für ihren Hauptdarsteller. Colt ähnelt dem Star und erhält das Angebot, diese Rolle zu übernehmen.

Er hofft auch, dadurch wieder mit seiner großen Liebe zusammenzukommen. Doch plötzlich verschwindet der Hauptdarsteller spurlos, und Colt begibt sich auf eine gefährliche Suche, die ihn in die düstere Unterwelt von Los Angeles führt.

Quelle: filmfutter.com