The Falcon and The Winter Soldier

The Falcon and The Winter Soldier: Trailer – Immer, wenn der Super Bowl lief, horchen auch solche Film- und Serienfans auf, die mit American Football gar nichts anfangen können. Denn Super-Bowl-Zeit bedeutet Trailerzeit. So war das natürlich auch Anfang Februar 2021. Unter anderem beglückten uns Marvel mit einem taufrischen Appetitanreger zur neuen Serie „The Falcon and The Winter Soldier“. Wie es mit den Abenteuern der Freunde Captain Americas weitergeht, erlebt ihr im deutschen Trailer.

Das Format wird eine brandneue Serie sein, deren erste Staffel es auf sechs Folgen bringt. Die erste davon wird am 19. März diesen Jahres exklusiv auf dem Streaming-Portal Disney+ erscheinen. In der Serie greifen Anthony Mackie und Sebastian Stan ihre Rollen als titelgebende „The Falcon and The Winter Soldier“ aus Marvels „Captain America“- und „Avengers“-Streifen wieder auf, und müssen ihre Fähigkeiten nach der Zerreißprobe in „Avengers: Endgame“ gegen eine neue globale Bedrohung beweisen.

Man darf gespannt sein, welchen Feinden sich der fliegende Held Falcon und sein kongenialer Supersoldaten-Mitstreiter mit dem kybernetischen Arm stellen müssen, waren die „Captain America“-Filme doch ohnehin mehr Spionagethriller als reines Superheldenspektakel – gerade der zweite Teil zählt zu den besten und reifsten Marvel-Streifen überhaupt. Sollte die Serie in eine ähnliche Kerbe hauen, erwartet uns hier ein echtes Highlight.

Regie bei „The Falcon and The Winter Soldier“ führte Kari Skoglund. Neben den beiden Hauptrollen ist die Serie besetzt mit Daniel Brühl als Baron Zemo, Emily VanCamp als Sharon Carter und Wyatt Russell als John Walker. Nun heißt es nur noch bis zum 19. März gedulden.