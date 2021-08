The Expendables

The Expendables: Sylvester Stallone bestätigt neuen Film – Lange wurde über einen neuen „The Expendables“-Film diskutiert, die Gerüchteküche kochte, bevor es für ähnlich lange Zeit still um einen potentiellen neuen Action-Kracher wurde. Bis heute: Denn kein Geringerer als Sylvester Stallone hat jetzt verkündet, dass es einen neuen „The Expendables“- Film geben wird.

Dies geschah über den Instagram-Account des Hollywood-Titanen – in Form eines Tattoo-Bildes, das Stallones „The Expendables“-Charakter Barney Ross zeigt. Zum Bild schrieb Sly: „Diese Tätowierung musste wehtun! Ab zu den Dreharbeiten für das Spin-Off von EXPENDABLES (Arbeitstitel ist ‘Christmas Story’) in Oktober.“

Spin-off statt vierter Teil

Boom, eine News, die jeden Fan der beliebten Reihe Beifall klatschen lässt. Laut den Aussagen Stallones kann man also davon ausgehen, dass es sich nicht um einen vierten Teil handeln wird, sondern um ein „The Expendables“-Spin-off. Der Drehstart wird zudem bereits im kommenden Oktober erfolgen.

Humor zeigt Sly auch mit dem gar nicht mal so abwegigen Arbeitstitel „Christmas Story“. Gerüchten zufolge soll dies ein Hinweis sein, dass der „The Expendables“-Charakter Lee Christmas, gespielt von Jason Statham, im Spin-Off im Fokus stehen könnte. Fans dürfen gespannt sein, was uns Sylvester Stallone am Ende präsentieren wird.

Fakt ist: Mit „The Expendables“ geht es definitiv weiter. Einer legendären Action-Reihe, die Stallone 2010 erstmals auf die große Leinwand brachte und mit „The Expendables 2“ sowie „The Expendables 3“ zwei Mal nachlegte.

