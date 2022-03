The Expendables: Streit zwischen Sylvester Stallone und Bruce Willis – Während Sylvester Stallone mit seinen Filmen bei seinen Fans und in Hollywood selbst recht erfolgreich ist, sieht das Ganze bei Action-Ikone Bruce Willis seit Jahren eher düster aus. Vor Jahren hätte Willis noch mal die Chance gehabt, sein Gesicht in großen Action-Franchise zu zeigen. Denn die beiden Action-Legenden hätten eigentlich in „The Expendables 3“ zusammen vor der Kamera stehen sollen.

Schließlich wollte Stallone Willis gerne wieder in der Rolle des Mr. Church im dritten Teil haben. Doch bei den Besetzungsgesprächen zu „The Expendables 3“ knallte es heftig, was Stallone so richtig auf die Palme trieb. Denn wie nun „The Hollywood Reporter“ enthüllte, sollte Bruce Willis für seine Rollenrückkehr als Mr. Church mit drei Millionen US-Dollar entlohnt werden.

Für läppische vier Tage Arbeit, wohlgemerkt. Das soll Willis offenbart nicht gereicht haben, der umgehend vier Millionen US-Dollar Gage verlangte. Das machte Produzent Stallone so wütend, dass er kurzerhand Willis „innerhalb von 72 Stunden“ durch Harrison Ford ersetzte. Damals kündigte Stallone diesen Besetzungswechsel via Twitter mit den Worten an:

„Gierig und faul. Eine sichere Formel, um die Karriere an die Wand zu fahren.“

Dabei nannte Sly Willis Namen nicht. Aber nun ist klar, wen er damals damit meinte. Danach sollen beide Action-Helden erstmal im Streit gelegen haben, wobei auch nur ein Jahr später der Hader zwischen Willis und Sly schon wieder Geschichte war. Schrieb Stallone doch seinerzeit via Twitter:

„Hab mich mit Bruce W. vertragen. Aufrichtiger Typ. Mein Fehler.“ Heute rund sieben Jahre später sind beide auch im betagten Alter noch im Filmgeschäft, nur beide mit komplett anderen Entwicklungen.