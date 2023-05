Was wir bereits über den kommenden Action-Kracher wissen

„The Expendables 4“: Was wir bereits über den kommenden Action-Kracher wissen – Ganze neun Jahre mussten wir warten, am 21.09.2023 soll aber endlich die Fortsetzung zu Stallones Action-Feuerwerk „The Expendables“ in die Kinos kommen und den für seine vergleichsweise sanftere Gangart abgewatschten dritten Teil vergessen machen. Gleichzeitig stellt der kommende Film aber leider auch den Abschied von Barney Ross dar, dem von Stallone gespielten bisherigen Anführer der Truppe.

Offenbar soll diese Rolle künftig dem von Jason Statham verkörperten Lee Christmas zukommen, welchem im vierten Teil entsprechend mehr Screentime zugestanden wird als noch in den Vorgängern.

Auch am Drehbuch hat Stallone diesmal nicht mitgewirkt.

Zudem hat sich die Originaltruppe etwas ausgedünnt, kehren neben Statham und Stallone doch lediglich noch Dolph Lundgren als Gunnar Jensen und Randy Couture als Toll Road zurück.

Terry Crews wird ebenso wenig im Film auftauchen wie Jet Li, im Falle der späteren Neuzugänge wie Antonio Banderas, Wesley Snipes und Harrison Ford ist auch nicht mit einer Rückkehr zu rechnen. Fraglich bleibt ebenfalls, ob Arnold Schwarzenegger an Bord sein wird.

Die Lücken werden allerdings mit Iko Uwais (bekannt aus „The Raid“) als neuem Oberbösewicht und Tony Jaa („Ong Bak“) in einer bislang noch unbekannten Rolle mit zwei der besten asiatischen Martial-Arts-Stars hochkarätig aufgefüllt.

Außerdem mit dabei: Andy García („Ocean’s Eleven“), Levy Tran („MacGyver“), Megan Fox („Transformers“), Curtis „50 Cent“ Jackson („Escape Plan“) sowie Strongman Eddie Hall.

Details über den Plot wurden zwar noch nicht veröffentlicht, Lundgren verriet bereits im letzten Jahr jedoch, dass sich die Geschichte um einen drohenden nuklearen Konflikt zwischen den USA und Russland dreht.

Für die Inszenierung von „The Expendables 4“ zeichnet Scott Waugh verantwortlich, der bereits mit Filmen wie „Act of Valor“ und „Need for Speed“ Action-Expertise bewiesen hat.

Abgedreht war der Film bereits im Dezember 2021, erste Ausschnitte wurden einem ausgewählten Publikum im Rahmen der CinemaCon im April 2022 in Las Vegas vorgeführt – auf einen Trailer warten wir bislang jedoch vergeblich.

Quelle: filmfutter.com