The Expendables 4: Produzenten sprechen über die Zukunft der Actionreihe – Der vierte Teil der so beliebten Action-Reihe „The Expendables 4“ steht kurz vor seinem Kino-Release am 21. September 2023. Die Erwartungen sind hoch, insbesondere da Sylvester Stallone bekannt gegeben hat, dass dies sein letzter Auftritt im Franchise sein wird. Auch Fans, die von dem dritten Teil enttäuscht waren, setzen große Hoffnungen in „The Expendables 4“.

Fans dürfen sich indes auf einen fulminanten Cast rund um Sylvester Stallone und Jason Statham freuen. Unter anderen sind bekanntlich auch Megan Fox, Dolph Lundgren, 50 Cent, Andy Garcia, Iko Uwais und Tony Jaa mit von der Partie. Kurz vor dem Kinostart meldete sich noch die Produzenten Kevin King-Templeton und Les Weldon in einem Interview mit „Daily Express“ zu Wort.

Stunt-Team von Jackie Chan im Einsatz

Dabei verrieten sie zwar nicht im Detail, wie es mit der Action-Reihe nach „The Expendables 4“ weitergehen wird. Aber sie gaben bekannt, dass sie gerne weitere „The Expendables“-Filme machen würden. Allerdings nur, wenn die Fans auch Lust auf weitere Filme hätten. Kevin King-Templeton: „Nichts ist vom Tisch. Wir wissen es nicht. Es hängt alles von den Fans ab“.

Die beiden Produzenten verrieten im Interview mit Blick auf Teil drei und vier, dass sie gerade wegen der alternden Stars wie dem 77-jährigen Stallone und dem 65 Jahren alten Dolph Lundgren ihre Gang- und Machart bezüglich der zahlreichen Action-Szenen anpassen musste. Kevin King-Templeton verriet: „Man muss sich etwas anpassen, weil der Cast älter wird. Wir haben uns ein bisschen weiterentwickelt. Wir haben das Stunt-Team von Jackie Chan eingesetzt, also gibt es definitiv viele asiatische Martial-Arts-Einflüsse.“

„Sie sind diese Action-Typen, die ziemlich fit bleiben.“

Les Weldon fügt hinzu: „Sie sind diese Action-Typen, die ziemlich fit bleiben. Sie sind alle viel besser in Form als ich, auch wenn sie älter sind als ich! Ich glaube, so sind sie nun mal. Sie lassen sich nicht einfach gehen und wenn ein Film wie dieser ansteht, sind sie bereit. Viele von ihnen machen ihre eigenen Stunts und ihre eigenen Kämpfe.“

Wie das Ganze ausschaut, kann man bereits diese Woche dann live im Kino erleben, wenn „The Expendables 4“ am 21. September 2023 die Kinoleinwände zum Beben bringt.

Quelle: kino.de