The Expendables 4: Herber Rückschlag an den Kinokassen – Eigentlich ging man davon aus, das eine Vielzahl der Fans den Kinostart des vierten Teils der gefeierten Action-Reihe „The Expendables“ sehnlichst herbeigesehnt hätten. Am 21. September 2023 war es dann soweit und „The Expendables 4“ rollte in die deutschen Kinos.

Doch schon kurz nach dessen Kinostart hängen dunkle Wolken über dem Action-Spektakel mit der kultigen Söldnertruppe um Sylvester Stallone und Jason Statham. Denn in den USA aber eben auch in Deutschland findet der Blockbuster weniger Beachtung als erhoffet und floppt an den Kinokassen. So legte „The Expendables 4“ mit einem hohen Budget von 100 Millionen US-Dollar weltweit einen überaus schlechten Start hin.

Negativtrend weiter anhaltend

Während „The Expendables“ 2010 und dessen Fortsetzung „The Expendables 2“ noch satte Einnahmen von 274,5 Millionen US-Dollar bzw. 315 Millionen US-Dollar erzielten, war bei „The Expendables 3“ mit einem Einspielergebnis von 214,7 Millionen US-Dollar bereits ein negativer Trend sichtbar. Und dieser führt sich aktuell fort. So spielte „The Expendables 4“ in der Startwoche gerade einmal 8,3 Millionen US-Dollar ein.

Vergleicht man dies mit dem Originalstreifen, also dem ersten Teil, spülte dieser damals zum Start bereits 35 Millionen US-Dollar in die Kassen. In Deutschland ließen sich dato gerade einmal 65.000 Besucherinnen und Besucher ins Kino für „The Expendables 4“ locken. Bei dem großen Budget und dem beachtlichen Staraufkommen mit unter anderem Sylvester Stallone, Jason Statham, dem Action-Schwergewichte Dolph Lundgren, Megan Fox, 50 Cent, Andy Garcia, Iko Uwais sowie Tony Jaa, hat man sich sicherlich wesentlich mehr erhofft.

Die „The Expendables 4“-Realität von „Need for Speed“-Regisseur Scott Waugh schaut jedoch nun so aus, dass man deftig zum Kinostart auf die Nase gefallen ist und der Streifen bis dato an den Kinokassen gefloppt ist.

Quelle: blairwitch.de