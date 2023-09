The Expendables 4: Exklusiver Filmausschnitt aus dem Action-Hit – Mit ganz großen Schritten rückt der Kinostart des vierten Teils der gefeierten Action-Reihe „The Expendables“ näher. Denn bereits am 21. September 2023 erscheint „The Expendables 4“ in den deutschen Kinos. Während man mit den Trailern bereits gute Einblicke in das kommende Action-Spektakel erhalten hatte, haben wir für alle Fans der kultigen Söldnertruppe einen besonderen Leckerbissen.

Denn als Vorgeschmack auf das, was euch in „The Expendables 4“ erwartet, haben wir exklusiv einen Filmausschnitt frisch aus dem neuen Action-Blockbuster für euch. In diesem seht ihr Sylvester Stallone und Jason Statham in einer Bar. Es geht um Barney Ross, der seinen Ring wiederhaben will. Diesen haben offensichtlich ein paar „Dummbatzen“ gestohlen. Und so schickt Ross seinen Kumpel Lee Christmas, bewaffnet mit zwei Schlagringen, der das Ganze regeln soll.

Brutale Action und bockstarker Cast

Garniert mit amüsanten Dialogen gewährt der exklusive Filmausschnitt einen unterhaltsamen Einblick in „The Expendables 4“. Der Clip macht vor allem Lust auf mehr. Schließlich geht es im vierten Teil, inszeniert von „Need for Speed“-Regisseur Scott Waugh, endlich wieder rabiater mit einer wesentlich höheren Dosis an brutaler Action zur Sache – Freigabe: ab 18 Jahren.

Und mittendrin lässt „The Expendables 4“ abermals mit einem bockstarken Cast die Muskeln spielen. So sind neben Sylvester Stallone und Jason Statham auch Action-Schwergewichte wie Dolph Lundgren am Start. Ebenso mit dabei sind unter anderem Megan Fox, 50 Cent, Andy Garcia, Iko Uwais sowie Tony Jaa.

Notiert euch als ganz dick den Kinostart von „The Expendables 4“ am 21. September 2023 im Kalender und sichert euch ein Kinoticket zu einem der größten Action-Blockbuster des Jahres.