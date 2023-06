The Expendables 4: Erster Trailer zum neuen Action-Blockbuster – Eigentlich stand der vierte Teil der so beliebten Actionreihe „The Expendables“ schon vor dem Aus. Doch zur Freude aller Fans entschied man sich glücklicherweise dann doch noch, einen vierten Teil zu drehen. Und so gibt es mit „The Expendables 4“ aka „Expend4bles“ noch in diesem Jahr das große Action-Finale, bevor Genregranate Sylvester Stallone aus seinem Franchise aussteigt.

Nun endlich wurde auch der mit Spannung erwartete erste Trailer veröffentlicht, in dem es Sylvester Stallone und Jason Statham bereits ordentlich krachen lassen. In „The Expendables 4“ versammelt Sylvester Stallone einmal mehr reichlich Stars um sich. So sind im vierten Teil neben Sly und den Schwergewichten Dolph Lundgren sowie Jason Statham unter anderen auch Megan Fox, 50 Cent, Andy Garcia, Iko Uwais sowie Tony Jaa zu sehen.

Action-überladenes Kino-Spektakel

Sicher ist bereits jetzt, dass „The Expendables 4“ noch mal mächtig an der Action-Schreibe gedreht hat, was man wie erwähnt bereits im Trailer sieht. Das war auch bitternötig, denn „The Expendables 3“ erzielte nicht den Erfolg, den man sich erhofft hatte, da man versuchte das Franchise auf die breite Masse zuzuschneiden. So versprach Stallone, dass man den Fehler wiedergutmachen wollte, sollte es einen weiteren Teil geben.

Die Action-Legende sagte damals, dass man nur einen weiteren Teil drehen würde, wenn alles passt. Das scheint also mit „Expend4bles“ der Fall zu sein, weshalb wir noch ein weiteres Kino-Spektakel rund um die Söldnertruppe von Barney Ross erleben dürfen. Inszeniert wird Teil vier von „Need for Speed“-Regisseur Scott Waugh, der allem Anschein nach im Film keine Gefangenen macht.

Im ersten Trailer ist übrigens auch das fulminante Duell zwischen Jason Statham und Martial-Arts-Star Iko Uwais zu sehen. Aber schaut euch die ersten Bewegtbilder zu „The Expendables 4“ im Trailer an und bekommt einen fulminanten Eindruck von dem kommenden Action-Blockbuster, der ab dem 21. September 2023 in den deutschen Kinos zu sehen ist.

Quelle: kino.de