In Anbetracht des bevorstehenden Filmstarts von „The Expendables 4“ am 21. September 2023 in Deutschland, kommt hier eine Vorstellung der verschiedenen Charaktere, die in diesem Erfolgsfranchise zu sehen sein werden. Der vierte Film der Reihe bringt erneut die Action-Ikonen Sylvester Stallone und Jason Statham zusammen, verstärkt durch eine eindrucksvolle Besetzung aus alten und neuen Gesichtern.

Die Gründungsmitglieder und ihre Dynamik

Sylvester Stallone kehrt als Barney Ross zurück, der Anführer der Truppe. Ross ist eine Respekt einflößende Figur mit einer reichen Kampferfahrung und einer bewahrten Menschlichkeit. Er dient als Dreh- und Angelpunkt für das Team und sein Wort ist quasi Gesetz. An seiner Seite steht sein treuester Gefährte Lee Christmas, dargestellt von Jason Statham. Die beiden teilen nicht nur eine tiefe Freundschaft, sondern auch eine Begeisterung für scharfzüngige Dialoge. Christmas ist vor allem für seine Loyalität zu Barney bekannt, die so weit geht, dass er bereit wäre, sein Leben für seinen Freund zu opfern.

Dolph Lundgren ist wieder dabei als Gunner Jensen, ein erfahrener Scharfschütze mit einer rauen Persönlichkeit. Trotz seines fortgeschrittenen Alters zeigt Jensen, dass er sein Handwerk nicht verlernt hat. Er hat auch eine Vorliebe für Alkohol, der paradoxerweise als eine Art "Zielwasser" für ihn dient.

Randy Couture verkörpert Toll Road, ein Mitglied der ersten Stunde bei den Expendables. Er ist ein kerniger Kämpfer mit einem unerwartet weichen Kern. Er ist besonders bekannt für seine leidenschaftlichen Diskussionen über die eigenartige Form seiner Ohren, die jedes neue Mitglied der Expendables bemerken muss.

Neue Gesichter und alte Feinde

Andy Garcia tritt als Marsh in Erscheinung, der den Expendables ihren neuesten Auftrag vermittelt. Obwohl er sich nicht gerade um den "Nettigkeits-Award" bemüht, erkennt die Truppe seine Qualitäten an, nachdem er einige Hürden überwunden hat, um ihren Respekt zu verdienen.

Der Rapper 50 Cent ist als Easy Day, ein neues Mitglied der Expendables, zu sehen. Seine entspannte Art und seine humorvolle Herangehensweise, kombiniert mit einer robusten Statur, machen ihn zu einem willkommenen Neuzugang in den gefährlichen Szenarien, denen sich das Team stellen muss.

Megan Fox spielt Gina, eine neue und energische Ergänzung zur Truppe. Sie bildet ein Paar mit Lee Christmas und die Beziehung zwischen den beiden ist intensiv und knisternd. Gina hält mit den männlichen Teammitgliedern problemlos Schritt und bringt ihre eigene Würze in die Gruppe ein.

Iko Uwais stellt Rahmat dar, den Schurken des Films. Er ist eine beängstigende und rätselhafte Figur, die das Team auf eine harte Probe stellt. Sein Einfluss und seine Präsenz sind so stark, dass sie die Einigkeit der Truppe gefährden könnten.

Einen besonders interessanten Charakter gibt es auch noch: Der Namenlose, gespielt von Toni Jaa. Über ihn ist wenig bekannt, außer dass er eine beeindruckende Nahkampffähigkeit besitzt, die seine Gegner in Erstaunen versetzt.