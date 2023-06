The Expendables 4: Deutscher Trailer zum Action-Blockbuster ist da – In diesem Jahr darf man sich mit dem heiß erwarteten vierten Teil zu „The Expendables“ auf geballte Action im Kino freuen. Zu „The Expendables 4“ aka „Expend4bles“ ist nun auch endlich der deutsche Trailer erschienen.

Das fulminante Bewegtbildmaterial bereitet euch bestens auf das Action-Finale von Genregranate Sylvester Stallone vor, bevor er nach dem kommenden Teil Lebewohl zum Franchise sagt. Im Fokus des Trailers stehen Sylvester Stallone und Jason Statham, die es dort bereits deftig krachen lassen.

Übergabe des Staffelstabes an Jason Statham

Zugleich sieht man auch schon in Ansätzen, dass es in „The Expendables 4“ die Übergabe des Staffelstabes von Sly an Statham geben wird. Der vierte Teil der gefeierten Action-Reihe hat überdies einmal mehr einen namhaften Cast an den Start gebracht. So sind neben Sylvester Stallone und Jason Statham auch Action-Schwergewichte wie Dolph Lundgren am Start.

Ebenso mit dabei sind unter anderem Megan Fox, 50 Cent, Andy Garcia, Iko Uwais sowie Tony Jaa. Indes erhoffen sich nicht wenige Fans von „The Expendables 4“, dass man wieder mehr an der Action-Schraube dreht, da der dritte Teil eher auf die breite Masse zugeschnitten war und dadurch schon merklich an der sonst so ausufernden Action eingebüßt hatte.

Hoffnung auf Besserung

Aber der Trailer macht da schon Hoffnung auf Besserung. Bereits vor Drehstart versprach Sylvester Stallone bereits, dass man vergangene Fehler mit dem vierten Teil korrigieren wolle. Und so stehen die Sterne für „The Expendables 4“ sehr gut, ein weiteres Kino-Spektakel rund um die Söldnertruppe von Barney Ross abzufeuern.

Inszeniert wird Teil vier von „Need for Speed“-Regisseur Scott Waugh, der allem Anschein nach im Film keine Gefangenen macht. Im ersten Trailer ist übrigens auch das fulminante Duell zwischen Jason Statham und Martial-Arts-Star Iko Uwais zu sehen. Schaut euch die ersten Bewegtbilder zu „The Expendables 4“ im Trailer an und bekommt einen unterhaltsamen Eindruck von dem kommenden Action-Blockbuster, der ab dem 21. September 2023 in den deutschen Kinos anlaufen wird.