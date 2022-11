The Expendables 4: Deutscher Starttermin endlich veröffentlicht – Zieht man in Betracht, dass der vierte Teil der so beliebten Actionreihe „The Expendables“ zu Beginn eigentlich vor dem Aus stand,können sich alle Fans so richtig freuen, dass es mit „The Expendables 4“ doch noch ein großes Action-Finale rund um Genregranate Sylvester Stallone geben wird.

Und während die Vorfreude immer weiter wächst, wurde bekanntlich auch der US-Kinostart bereits offenbart. Nun zieht man auch endlich für Deutschland nach und gab nun offiziell den Start von „The Expendables 4“ hierzulande bekannt. Und so startet das explosive Action-Gemisch im kommenden Jahr am 21. September 2023 in den deutschen Kinos.

Jason Statham nun der neue starke Expendable

In „The Expendables 4“ versammelt Sylvester Stallone einmal mehr reichlich Stars um sich. So sind im vierten Teil neben Sly und den Schwergewichten Dolph Lundgren sowie Jason Statham auch Megan Fox, 50 Cent sowie Tony Jaa zu sehen. Zur Story gibt es indes weiterhin nur spärliche Informationen. Wobei Dolph Lundgren gegenüber „filmstarts.de“ verraten hat, dass der Plot von „The Expendables 4“ einen atomaren Konflikt zwischen Russland und den USA beinhaltet.

Was bis dato aber bekannt ist: Dass Stallone nicht mehr die Hauptfigur im vierten Teil sein und etwas in den Hintergrund rücken wird. Dafür steht nun Jason Statham an vorderster Front. Dies verriet Stallone bereits gegenüber dem „Hollywood Reporter“, wo er zum neuen Teil sagte: „Ich habe gehört, er ist ziemlich gut geworden. Jason Statham ist 80 Prozent davon. Er ist glücklich damit.“

Quelle: filmstarts.de