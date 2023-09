The Exorcists: Trash-Antwort auf einen der besten Horrorfilme aller Zeiten – Für jeden Freund des Horror-Kinos ist „Der Exorzist“ unverzichtbar. Dieser Klassiker hat in der Vergangenheit viele Parodien inspiriert. The Asylum, bekannt für seine Trash-Produktionen, stellt nun mit „The Exorcists“ eine Antwort auf dieses Meisterwerk des Schreckens dar. Zeitgleich zur Veröffentlichung der Fortsetzung „Der Exorzist: Bekenntnis“ im Kino hofft die Produktionsfirma, ebenfalls von der wieder aufkeimenden Aufmerksamkeit zu profitieren.

Im Fokus der Handlung von „The Exorcists“ steht ein Kind, das von einem Dämon besessen ist. Der verzweifelte Vater engagiert ein Team aus drei erfahrenen Exorzisten, um seine Familie zu retten. Es stellt sich jedoch heraus, dass dieser Dämon nur der Hüter des Höllentores ist. Falls die Exorzisten versagen, droht die Hölle auf Erden loszubrechen. Jose Prendes, der Regisseur des Films, ließ sich deutlich vom Kultfilm „Der Exorzist“ beeinflussen.

Inspiriert vom Horror-Klassiker „Der Exorzist“

Aber dieser Einfluss sollte nicht kritisiert werden, da fast jeder Besessenheits-Horrorfilm nach 1973 in irgendeiner Weise durch „Der Exorzist“ geprägt wurde. „The Exorcists“ nimmt diesen Einfluss und fügt eine besondere Trash-Komponente hinzu. Bemerkenswert ist, dass der Trailer zu „The Exorcists“ verglichen mit anderen Asylum-Produktionen zumindest optisch doch einiges hermacht. „The Exorcists“ wird aber so oder so recht sicher die Herzen der Trash-Fans höherschlagen lassen.

Wobei auch Fans des klassischen Horrors ebenfalls auf ihre Kosten kommen könnten. Cool ist pbrigens, dass kein Geringerer als Doug Bradley, bekannt als Pinhead aus der „Hellraiser“-Reihe, in „The Exorcists“ als einer der Priester zu sehen sein wird. Schließlich ist Bradley eine echte Ikone im Horror-Genre, hatte er die Rolle des Pinhead in insgesamt acht „Hellraiser“-Filmen inne.

„The Exorcists“ Release

Während die Premiere von „The Exorcists“ in den USA zwischen dem 29. September 2023 und dem 5. Oktober 2023 in ausgewählten Kinos stattfindet, bleibt das Erscheinungsdatum in Deutschland leider noch offen. Interessanterweise wird der Film in den USA sowohl in Kinos als auch digital präsentiert. Dass eine Kinopremiere in Deutschland indes unwahrscheinlich ist, dürfte niemanden wirklich erstaunen.

