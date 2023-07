The Exorcist: Believer

The Exorcist: Believer: Horror-Kult-Sequel nach 50 Jahren – Der legendäre und bis heute unerreichte Horror-Klassiker „Der Exorzist“ von Regisseur William Friedkin aus dem Jahre 1973, gehört zu den einflussreichsten Streifen des Genres. Auch heute, ganze 50 Jahre später, ist der Horror-Kult noch so gruselig und bösartig wie damals. Der Originalfilm hat natürlich die Latte immens hoch gelegt für alles Nachfolgende.

Gute Chance diese zu reißen, hat nun bald der Nachfolger zum 70er Dämonen-Klassiker. Die Rede ist von „The Exorcist: Believer“ von Regisseur David Gordon Green („Halloween“) und Produzent Jason Blum. Doch das direkte Sequel zum Originalfilm ist noch nicht alles. Denn das neue dämonische Treiben ist als Trilogie ausgelegt. Ein Vorhaben, für das Universal Pictures und Peacock angeblich bereit waren, rund 400 Mio. US-Dollar zu zahlen.

Auch in Bezug auf den Cast dürfen sich Fans freuen, denn in „The Exorcist: Believer“ stehen sowohl Ellen Burstyn als auch Leslie Odom Jr. wieder vor der Kamera. Spannend bleiben indes noch die nicht bestätigten Gerüchte, die besagen, dass keine Geringere als Linda Blair, die im Original die besessene Regan spielte, angeblich in „The Exorcist: Believer“ einen Cameo-Auftritt haben soll.

Es wird jedenfalls überaus spannend zu sehen, was die Horror-Experten David Gordon Green und Jason Blum am Ende auf die Leinwand bringen. Da der Kinostart bereits im September 2023 sein soll, dürfte es mit einem ersten offiziellen Trailer auch nicht weit sein. Die herrlich gruseligen und unheimlichen Artworks zu „The Exorcist: Believer“ lassen indes auf ein diabolisches Horror-Highlight 2023 hoffen.

Wer noch mal eine kleine Zeitreise zurück zum Originalfilm braucht, gibt es nachfolgend einen kurzen Rückblick auf das, was vor 50 Jahren erstmal die Zuschauerinnen und Zuschauer in Angst und Schrecken versetzte. Es geht um Regan MacNeill, die zwölfjährige Tochter der berühmten Filmschauspielerin Chris MacNeill. Das kleine Mädchen leidet seit kurzem unter hysterischen, von heftigen Krämpfen begleiteten Wutausbrüchen.

Als die versammelte, hochdotierte Ärzteschar ihre Hilflosigkeit demonstriert und die Anfälle eskalieren, erbittet Mutter MacNeill die Hilfe katholischer Geistlicher. Die zwei herbeieilenden Jesuitenpater diagnostizieren eine teuflische Besessenheit und verschreiben dem Teenager einen klassischen Exorzismus. Der alte Kampf zwischen Gut und Böse ist entfacht.

