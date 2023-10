The Equalizer 3: Video: Gelöschte Szene mit Denzel Washington veröffentlicht – Der Schlussakkord der gefeierten Action-Thriller-Reihe „The Equalizer“ hat Fans im Kino weltweit begeistert. Lange mussten sie auf das Finale warten, dauerte es doch schließlich ganze fünf Jahre, bis Denzel Washington wieder als Robert McCall auf der Leinwand erschien. Auch „The Equalizer 3 - The Final Chapter“ wurde dabei einmal mehr von Regisseur Antoine Fuqua inszeniert.

Nun gibt es für alle Fans ein ganz besonderes Schmankerl. Denn das Magazin „Collider“ hat nun in Zusammenarbeit mit Sony Pictures eine exklusive gelöschte Szene aus dem Kino-Blockbuster veröffentlicht. In der gelöschten Szene teilt sich die Kamera den Raum mit McCall, gespielt von Washington, und Gio Bonucci, dargestellt von Eugenio Mastrandrea. Bonucci ist der Polizeibeamte, der McCall hilft, nachdem dieser einen gewaltsamen Überfall auf Lorenzo Vitale, einen kriminellen Weingutbesitzer in Sizilien, durchgeführt hat.

Denzel Washington reminds a young man about the true meaning of courage in this #TheEqualizer3 deleted scene: pic.twitter.com/T2efL7QbJE — Collider (@Collider) October 10, 2023

Bonucci bringt McCall zu einem Arzt namens Enzo Arisio, gespielt von Remo Girone. Bonucci ist in Schwierigkeiten geraten, weil er sich in die Machenschaften der Quaranta-Familie, ein brutales Mitglied der italienischen Mafia Camorra, eingemischt hat. McCall macht deutlich, dass der Mut, den Bonucci zeigt, nicht auf laute oder aggressive Weise gezeigt werden muss. Stattdessen ist es die leise innere Stimme, die Bonucci dazu antreibt, sich täglich seinen Feinden zu stellen.

McCall betont, dass Bonucci die Kontrolle über sein eigenes Handeln hat, nicht die Camorra. In „The Equalizer 3 - The Final Chapter“ verschlägt es McCall dieses Mal nicht in die Vereinigten Staaten, sondern direkt nach Süditalien, dem Ursprungsort des organisierten Verbrechens. Der Plan war, in Italien ein neues Leben zu beginnen und seine problematische Vergangenheit hinter sich zu lassen.

Spannender Cast mit Denzel Washington und Dakota Fanning

Doch schnell merkt McCall, dass seine neuen Freunde dort von den örtlichen Gangsterbossen kontrolliert und terrorisiert werden. Die Situation eskaliert, als es zu einigen Todesfällen kommt. McCall findet sich in der Rolle des Beschützers wieder – und stellt sich der italienischen Mafia. Neben Denzel Washington in der Hauptrolle, gehören auch Dakota Fanning, David Denman, Sonia Ben Ammar sowie Gaia Scodellaro, Andrea Scarduzio, Andrea Dodero, Salvatore Ruocco, Alessandro Pess und Bruno Bilotta zum interessanten Cast von „The Equalizer 3 - The Final Chapter“.

