The Equalizer 3 – The Final Chapter

The Equalizer 3 – The Final Chapter: Ein beeindruckender Start in den Kinos – In der Welt des Kinos gibt es wenige Momente, die so befriedigend sind wie ein grandioser Filmstart. „The Equalizer 3 – The Final Chapter“ hat genau das erreicht. Die Trilogie, die Denzel Washington in der Hauptrolle zeigt, hat nicht nur das deutsche Publikum, sondern auch Zuschauer weltweit begeistert.

Denzel Washington hat nun mit „The Equalizer 3“ erneut bewiesen, dass der Hype um die Reihe weiterhin bestand hat. In der Rolle des ehemaligen Regierungsagenten Robert McCall für er aktuell die deutschen Kinocharts an und hat rund 210.000 Menschen in die Lichtspielhäuser gezogen. Teil drei von Regisseur Antoine Fuqua markiert somit den besten Kinostart der Filmreihe. Doch auch international rollte die Erfolgswelle um „The Equalizer 3“.

Mit einem weltweiten Einspielergebnis von 60,6 Millionen US-Dollar hat „The Equalizer 3"“ einen eindrucksvollen globalen Start hingelegt. Publikumsreaktionen waren überwältigend positiv, mit einer Bewertung von 94 Prozent auf Rotten Tomatoes, was darauf hindeutet, dass der Film auch in den kommenden Wochen in den Charts eine bedeutende Rolle spielen wird.

Robert McCall trifft auf die Mafia

Der Film setzt sich mit dem Charakter Robert McCall auseinander, der seinen Job als Auftragskiller der Regierung aufgegeben hat und sich nun in Süditalien befindet. Dort gerät er mit der Mafia aneinander, als er herausfindet, dass seine neuen Freunde von lokalen Gangsterbossen beeinflusst werden. Der Film verbindet damit Action und Drama, während er die Moral des Hauptcharakters hinterfragt.

Das Drehbuch von Richard Wenk basiert auf einer TV-Serie von Michael Sloan und Richard Lindheim und wird von einem Team erfahrener Produzenten unterstützt. Neben Washington sind auch Dakota Fanning und David Denman in wichtigen Rollen zu sehen.

Mit dem Film, der seit dem 31. August 2023 ausschließlich in Kinos läuft, liefert Antoine Fuqua ein weiteres Kapitel in der „Equalizer“-Geschichte, das sowohl in Deutschland als auch international große Wellen schlägt.