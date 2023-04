The Equalizer 3: Kultreihe bekommt Fortsetzung mit Denzel Washington – Vor nunmehr neun Jahren avancierte „The Equalizer“ zum Action-Thriller-Megahit. Auch deshalb weil Regie-Ass Antoine Fuqua die Hauptrolle mit Hollywood-Liebling Denzel Washington besetzte, der sich im ersten Film, aber auch in der Fortsetzung „The Equalizer 2“ als ehemaliger Defense-Intelligence-Agency-Agent Robert McCall in die Herzen der Zuschauer spielte.

In eine seiner coolsten Rollen als Selbstjustizler wird Denzel Washington ein drittes Mal schlüpfen. Dabei sah es Jahre lang so aus, dass dies nicht mehr geschehen würde. Glücklicherweise hat der Hollywood-Star doch noch mal zugesagt und so darf man sich auf „The Equalizer 3“ freuen, der tatsächlich noch in diesem Jahr in die deutzschen Kinos kommen wird und zwar am 31. August 2023.

Zum dritten Teil der Kult-Thriller-Reihe wurden nun auch erste Plot-Details bekannt. In „The Equalizer 3“ darf Robert McCall natürlich wieder fröhlich austeilen. Doch dieses Mal geht es aus den USA hinaus und so landet der ehemalige Regierungsagent in Süditalien. Dort bekommt er es dann mit der italienischen Mafia zu tun, die es aufzumischen gilt.

Das sollte ein spannendes Unterfangen werden nachdem McCall im ersten Teil die russische Mafia in Boston aushob und im zweiten Teil ein gefährliches Söldnerteam dem Erdboden gleichmachte. Die offizielle Plot-Beschreibung gab nun Sony heraus. Darin heißt es:

Denzel Washington gegen die italienischen Mafia

„Seit er sein Leben als Auftragskiller der Regierung hinter sich gelassen hat, fiel es Robert McCall (Denzel Washington) schwer, die furchtbaren Dinge, die er in Vergangenheit getan hat, zu verarbeiten. Seltsamen Trost fand er, indem er auf eigene Faust für Gerechtigkeit im Namen der Unterdrückten sorgte. Nachdem er eine überraschende neue Heimat in Süditalien gefunden hat, stellt er fest, dass seine neuen Freunde unter der Fuchtel der lokalen Gangsterbosse stehen. Als die Ereignisse sich überschlagen und jemand stirbt, weiß McCall, was er tun muss: Er wird zum Beschützer seiner Freunde, indem er sich die Mafia vorknöpft.“

Wenn „The Equalizer 3“ genau da weiter macht, wo er mit dem zweiten Teil aufhörte in Bezug auf die Action, den Thrill und Spannung, wird auch der dritte Teil ein voller Erfolg im Kino werden. Neben Denzel Washington gehören auch Dakota Fanning, Sonia Ammar, Gaia Scodellaro und Remo Girone zum Cast des neuen Thriller-Blockbusters.

Quelle: filmstarts.de