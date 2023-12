„The Equalizer 3“ – Film-Kritik: Fans mussten lange auf das große Finale der erfolgreichen Action-Thriller-Reihe warten. Schließlich sind ganze fünf Jahre vergangen, seit Hollywood-Liebling Denzel Washington das letzte Mal in „The Equalizer 2“ in die Rolle des ehemaligen Defense-Intelligence-Agency-Agenten Robert McCall schlüpfte. Doch in diesem Jahr kehrte er zurück, zum letzten Mal, in „The Equalizer 3 - The Final Chapter“.

Nun gibt es den rassigen Thriller mit Denzel Washington in eine seiner coolsten Rollen als Selbstjustizler im „Equalizer“-Finale endlich auch für das Heimkino auf DVD und Blu-ray. Das letzte Kapitel der brutalen Action-Trilogie hat einmal mehr Genremeister Antoine Fuqua inszeniert. In „The Equalizer 3 - The Final Chapter“ legt sich Robert McCall mit niemand Geringerem als der Mafia an. Nicht in den USA, sondern es geht für den Racheengel direkt zum Geburtsort des organisierten Verbrechens, nämlich nach Süditalien.

Robert McCall im Kampf gegen die Mafia

Eigentlich sollte der Süden Italiens sein neues zu Hause werden, wo er sein Leben genießen und all die schlimmen Ereignisse der Vergangenheit hinter sich lassen kann. Doch schnell merkt McCall, dass seine neuen Freunde dort von den örtlichen Gangsterbossen kontrolliert und terrorisiert werden. Als es dann plötzlich zu einigen Todesfällen kommt, muss McCall sich selbst reaktivieren, um seine Freunde zu beschützen, und zieht deshalb in den Kampf gegen die Mafia.

An der Seite von Denzel Washington überzeugt in vor allem auch Dakota Fanning. Allerdings wird es dahinter etwas dünn. Aber sei es drum, Antoine Fuqua hat es einmal mehr geschafft, ganz ohne Firlefanz und Kompromisse einen rassigen Action-Thriller aufzuziehen. Dies mit recht dynamisch inszenierten Kampfszenen und einer Intensität, die den Streifen zu einem echten Schmankerl für alle machen, die auf handfeste Thriller stehen.

Stimmungsvolles Finale

Was den Film aber wirklich besonders macht, ist das Flair und die Stimmung. Da ist dieses charmante kleine italienische Städtchen, das mit seinem Mafia-Flair total authentisch wirkt. Und Denzel Washington? Der liefert mal wieder eine Top-Performance ab, auch wenn man ihm sein Alter langsam aber sicher anmerkt. Bei den Kampfszenen setzen schnelle Kamerafahrten den Ton inklusive recht blutigen Finishing-Moves.

Alles in allem ist das Finale perfekt gewählt – Fans der Reihe werden damit garantiert zufrieden sein. Zudem räumt der dritte Teil einige Patzer des Vorgängers aus dem Weg und bietet ein mehr als überzeugendes Endes. Kurz gesagt: Ein würdevoller Abschied, der mit starken Bildern und einer packenden Atmosphäre punktet.

The Equalizer 3 (PLAION PICTURES) – VÖ: 07. Dez. 23