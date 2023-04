The Equalizer 3: Erster Trailer zum Finale der Kult-Reihe – Fans mussten lange auf das große Finale der erfolgreichenAction-Thriller-Reihe warten. Schließlich sind ganze fünf Jahre vergangen, seit Hollywood-Liebling Denzel Washington das letzte Mal in „The Equalizer 2“ in die Rolle des ehemaligen Defense-Intelligence-Agency-Agenten Robert McCall schlüpfte. Doch in diesem Jahr kehrt er zurück, zum letzten Mal, in „The Equalizer 3 - The Final Chapter“.

Dazu wurde nun auch endlich der erste Trailer veröffentlicht. Dieser zeigt bereits, dass Denzel Washington in eine seiner coolsten Rollen als Selbstjustizler im „Equalizer“-Finale noch mal in die Vollen gehen wird. Das letzte Kapitel der brutalen Action-Trilogie hat einmal mehr Genremeister Antoine Fuqua inszeniert. In „The Equalizer 3 - The Final Chapter“ legt sich Robert McCall mit niemand Geringerem als der Mafia an.

McCall räumt in Süditalien auf

Nicht in den USA, sondern es geht für den Racheengel direkt zum Geburtsort des organisierten Verbrechens, nämlich nach Süditalien. Eigentlich sollte der Süden Italiens sein neues zu Hause werden, wo er sein Leben genießen und all die schlimmen Ereignisse der Vergangenheit hinter sich lassen kann. Doch schnell merkt McCall, dass seine neuen Freunde dort von den örtlichen Gangsterbossen kontrolliert und terrorisiert werden.

Als es dann plötzlich zu einigen Todesfällen kommt, muss McCall sich selbst reaktivieren, um seine Freunde zu beschützen, und zieht deshalb in den Kampf gegen die Mafia. An der Seite von Denzel Washington stehen in „The Equalizer 3 - The Final Chapter“ unter anderem auch Dakota Fanning und David Denman vor der Kamera. Dabei sah es lange Zeit gar nicht so gut aus, dass Denzel Washington noch mal für einen dritten Teil zurückkehren würde.

Glücklicherweise hat der Hollywood-Star doch noch mal zugesagt und so darf man sich auf den letzten Akt der Reihe „The Equalizer 3 - The Final Chapter“ freuen, der am 31. August 2023 in die deutschen Kinos kommen wird.