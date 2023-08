"The Equalizer 3"

"The Equalizer 3": Neue Trailer zur Fortsetzung mit Denzel Washington –Denzel Washington ist außerhalb Hollywoods nicht nur für wohltätige Arbeit und mitreißende Reden vor jungen Menschen bei Schulabschlüssen bekannt. Es geht auch ein hartnäckiges Gerücht über ihn: Washington hätte demnach eine besondere Regel, wenn es um Filme. Der Ausnahmeschauspieler galt lange als jemand, der keine Fortsetzungen dreht, jeden Film als geschlossenes Kunstwerk erachten soll. Seine erneute Ausnahme von dieser angeblichen Regel: „The Equalizer 3“. Der steht in den Startlöchern – und zur Feier dessen gibt es drei Mini-Trailer-Spots.

Allein die Tatsache, dass Denzel Washington mit seiner über ihn erzählten Regel zu brechen scheint, gleich dreimal in der Reihe „The Equalizer“ aufzutreten, zeigt zumindest, wie gerne er den Charakter von Robert McCall zu verlörpern scheint. Die Sache mit dem Verzicht auf Teilnahmen an Mehrteilern aus vermeintlichem künstlerischen Anspruch einer „Regel“ hat Washington selbst geklärt: So gab er bereits zu Zeiten von „The Equalizer 2“ dem Portal „Prisma“ ein Interview, erläuterte, warum er nie vor „The Equalizer“ eine Fortsetzung drehte.

Der wahre Grund: Er sei schlicht nie danach gefragt worden (!), so Washington in dem Interview seinerzeit. Das war beim Sequel zu „The Equalizer“ eben anders – und so nun wohl auch bei „The Equalizer 3“. Zum allerletzten Mal muss der Spezialagent, Helfer und Rächer Robert McCall, der ein gutes Buch und nette Leute dem Lärm und seinem von Gewalt geprägten Dasein vorzieht, auf einen Einsatz gehen. Und das, obwohl er sich nichts sehnlicher wünscht, als endlich den wahren Frieden und spirituelles Glück zu finden.

Frieden, der ihm nie vergönnt ist, weil er als Auftragsmörder für die Regierung so viele Leben nehmen, so viele fürchterliche Dinge tun musste. Sein einziger Trost: Guten Leuten mit seinen speziellen Fähigkeiten zu helfen, die ohne Schuld in den Sog von Verbrechen und Gewalt geraten, die zu Opfern geworden sind. Kurz: Robert McCall ist ein Rächer der Unterdrückten.

Nach den beiden ersten Streifen findet er sich in „The Equalizer 3“ in Italien wieder, scheint endlich an einem Ort angekommen zu sein, den er ertragen kann. Hier findet er sogar neue Freunde, baut sich etwas auf. Doch dann muss er erfahren, dass eben diese neuen geliebten Menschen ins Visier des organisierten Verbrechens vor Ort geraten sind. Blut fließt und jemand stirbt. Nun ist einmal mehr klar:

Robert McCall muss erneut der Mann werden, den er so gerne zurückgelassen würde, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Die Mafia sieht sich einer Ein-Mann-Armee gegenüber, mit der noch niemand eine Begegnung überlebt hat … Einmal mehr war Action-Ausnahmeregisseur Antoine Fuqua hinter der Kamera bei „The Equalizer 3“ federführend, einmal mehr erleben wir Denzel Washington als Robert McCall in einem knallharten Thriller, auf den sich Fans der Reihe schon freuen dürften.

Am 31. August ist es dann auch soweit – der Rachefeldzug von „The Equalizer 3“ läuft in den deutschen Kinos an. Bis dahin viel Vergnügen mit den drei Appetithäppchen. Den langen Trailer findet ihr im Anschluss.