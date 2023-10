The Enfield Poltergeist

The Enfield Poltergeist: Trailer zur gruseligen Streaming-Doku – Horror-Fans dürfen sich auf neues Material pünktlich zu Halloween freuen. Denn Apple TV+ veröffentlicht eine Dokumentation, welche die gruselige Geschichte des „Enfield Poltergeist“ beleuchtet. Der vierteilige Dokumentarfilm greift auf eine Fülle an seltenem Tonmaterial zurück, rekonstruiert den Ort des Geschehens und präsentiert aktuelle Gespräche mit den Menschen, die vom legendären Poltergeist-Phänomen betroffen waren.

1977 erregte ein mysteriöses Geschehen in einer gewöhnlichen Familie in Enfield, London, großes Aufsehen im Vereinigten Königreich. Dieser Fall hat nicht nur eine Generation nachhaltig beeinflusst, sondern auch die Wahrnehmung von paranormalen Aktivitäten grundlegend verändert. Das Erlebte in Enfield zeigte, dass übernatürliche Phänomene nicht nur auf alte Schlösser oder Herrenhäuser begrenzt sind, sondern überall und von jedem erlebt werden können.

Enfield Poltergeist Basis des Horror-Hits „Conjuring 2“

Die wahre Geschichte hatte in der Folge einige dazu inspiriert, ihre eigenen Werke daraus zu kreieren, darunter den Film „Conjuring 2“, eine TV-Serie und auch Theaterstücke. In dieser vierteiligen Dokumentationsreihe „The Enfield Poltergeist“ wird der Fall Enfield mithilfe der originalen Tonbandaufnahmen von Maurice Grosse untersucht. Insgesamt beläuft sich das gesamte Archivmaterial auf mehr als 250 Stunden. Grosse war indes ein Paranormalforscher, der das umfangreiche Material über die Betroffenen gesammelt hatte.

Für die Doku werden übrigens Schauspieler in einer nachgebauten Version des „Spukhauses“ die Ereignisse nachstellen, die auf den Originaltonbändern zu hören sind. Zudem werden die Stimmen aus der Vergangenheit mit aktuellen Interviews der damals betroffenen Personen kombiniert, um ein vollständiges Bild der Ereignisse zu zeichnen.

Ab Oktober im Streaming-Abo

Die Dokumentation „The Enfield Poltergeist“ wird von MetFilm und Concordia Studio für Apple TV+ produziert. Beide Studios haben bereits für Apple die Emmy-nominierte Dokumentation „STILL: A Michael J. Fox Movie“ geschaffen. Die Regie der Serie übernimmt Jerry Rothwell, und als Executive Producers sind unter anderem BAFTA-Gewinner Stewart le Maréchal, Oscar-Preisträger Davis Guggenheim, Jonathan Silberberg und Nicole Stott tätig.

Die Dokumentation „The Enfield Poltergeist“ wird am 27. Oktober 2023 weltweit verfügbar sein.

Quelle: kino.de