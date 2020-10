Freunde des gepflegten Grusel-Horrors können sich jetzt auf einen neuen Genrebeitrag freuen. Mit „The Empty Man“ wird das Buch zu einer neuen Grusellegende geöffnet. Wir alle kennen die Schauermärchen um den Candyman, den Babadook oder den Slender Man. Nun bekommt ihr es mit dem Empty Man zu tun. Der Streifen wurde Corona-bedingt mehrmals verschoben, wird aber nun endlich in den Kinos anlaufen.

Was euch hier erwarten wird, könnt ihr jetzt im deutschen Trailer sehen. In „The Empty Man“ geht es um das Verschwinden einiger Teenager. Sie sind unter mysteriösen Umständen wie vom Erdboden verschluckt, was die Bevölkerung in einem Städtchen in Angst und Schrecken versetzt.

Denn der örtlichen urbanen Legende nach hat ‚The Empty Man’ die Kids geholt. Polizist James Lasombra macht sich derweil auf Spurensuche und stößt dabei auf eine geheimnisvolle Gruppe, die eine Kreatur beschwören will. Der Plot gewinnt jetzt sicherlich keinen Innovationspreis, aber der Sichtung des Trailers nach scheint er gut inszeniert worden zu sein.

Das würde bedeuten, dass euch mit „The Empty Man“ ein Grusel-Horror erwartet, der durchaus das Potenzial hat, euch einen herrlich schaurigen Kinoabend zu bescheren. Dem Cast zum Film von David Prior gehört unter anderen auch James Badge Dale („Iron Man 3“, „24“) an.

„The Empty Man“ startet bereits diese Woche, am 23. Oktober 2020, in den US-Kinos. Einen deutschen Starttermin gibt es leider noch nicht, der dürfte aber nicht an all zu ferner Zukunft liegen.