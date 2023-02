„The Devil's Light“ – Film-Kritik – Werte Fans des zünftigen Horrors, es gibt neues Material für euren Heimkinoabend auf Blu-ray oder DVD. Die Rede ist vom Dämonen-Schocker „The Devil's Light“. Ein Exorzismus-Streifen, der seit langer Zeit mal wieder für ein wahres Highlight im Genre der Teufelsaustreibung sorgt. Das liegt auch am deutschen Regisseur Daniel Stamm, der 2010 mit „Der letzte Exorzismus“ bereits einen guten Genrebeitrag ablieferte.

Nun also „The Devil's Light“ der mit einem erfrischenden Plot daherkommt. So geht es beim neuerlichen dämonischen Treiben in die vatikanische Exorzismus-Schule. Genauer gesagt in das katholische Exorzismus-Institut St. Michael’s in Boston. Dort soll Schwester Ann als erste Nonne überhaupt in der Kunst der Teufelsaustreibung ausgebildet werden.

Genre-Mix sorgt für fesselnden Exorzismus-Film

Zwar stehen der Nonne einige Hürden im Weg, als erste Frau in dem männerdominierten Bereich, aber gestützt wird sie in ihrer Ausbildung von Pater Quinn sowie Mitstudent Pater Dante. Ernst wird es für Schwester Ann, als die zehnjährige Natalie nach St. Michael’s gebracht wird, die von einem Dämon besessen ist. Doch das Böse in dem kleinen Mädchen scheint auf die gesamte Schule Einfluss zu nehmen.

Obendrein scheint es so, als sei der Dämon auch für Anns eigene traumatisierende Kindheitserfahrungen verantwortlich. „The Devil's Light“ überrascht trotz des bekannten Dämonenthemas mit einem modernen Mix aus schaurigem Horror, Thriller aber auch psychologischem Drama. Dies so gut miteinander kombiniert, dass daraus ein überaus fesselnder Exorzismus-Film entstanden ist.

Packende Grusel-Atmosphäre

Dass erstmals eine Frau das Zepter der Dämonenaustreibung in Händen hält, anstatt auf der anderen Seite einer Austreibung mit dem Bösen in sich zu kämpfen, unterscheidet den Film erfreulicherweise von der Genrekonkurrenz. Mit einem starken Cast noch dazu, allen voran Jacqueline Byers als Schwester Ann. „The Devil's Light“ überzeugt darüber hinaus aufgrund seines guten Tempos, aber vor allem wegen seiner düsteren und unheimlichen Atmosphäre, die von Anfang bis Ende Bestand hat.

Hinzu gesellen sich einfache, aber unheimlich wirkungsvolle Horror-Effekte, die den positiven Gesamteindruck abrunden. Alles in allem erhalten Genre-Fans mit „The Devil's Light“ ein wahres Dämonen-Highlight und zugleich einen der besten Exorzismus-Grusler der letzten Jahre.

The Devil's Light (EuroVideo Medien) – VÖ: 16. Feb. 23