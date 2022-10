The Crow: Remake des Kult-Klassikers kommt – Es ist einer dieser unvergesslichen filmischen Meilensteine: „The Crow – Die Krähe“ aus dem Jahre 1994 wurde spätestens nach dem tragischen Tod des Hauptdarstellers und Sohnes von Bruce Lee, Brandon, zum Kult. Außerdem ist der Streifen an Düsternis und Traurigkeit nicht zu überbieten.

Regisseur Alex Proyas („I, Robot“) erschuf ein visuell mitreißendes Meisterwerk, das düster-schauriges Rache-Drama und Action-Fantasy-Thrill vereinte. Nun, ganze 28 Jahre später, steht eine Neuverfilmung von „The Crow“ ins Haus. So wurde bekannt, dass sogar schon die Dreharbeiten für ein Remake abgeschlossen wurden.

Von Pennywise zu Eric Draven

Die spannende Frage hierbei ist natürlich, wer in die ikonische Rolle des Eric Draven schlüpfen wird. In den letzten Dekaden tummelten sich hierzu viele Namen in der Gerüchteküche, die von Bradley Cooper über Mark Wahlberg, Tom Hiddleston bis hin zu zuletzt Jason Momoa reichten.

Geworden ist es letztendlich kein Geringerer als Bill Skarsgård, bestens bekannt durch seine Rolle als Horrorclown Pennywise in „ES“ und „ES: Kapitel 2“, der in die mächtigen Fußstapfen von Brandon Lee treten wird. In weiteren Rollen sind unter anderem Sängerin FKA Twigs als Eric Dravens Verlobte sowie Danny Huston („Wonder Woman“) zu sehen.

Kein direktes Remake des Originalfilms

Gedreht wurde das Remake in Tschechien von Regisseur Rupert Sanders („Ghost In The Shell“, „Snow White And The Huntsman“), wo laut „The Prague Reporter“ an mehreren Locations in Prag gedreht wurde. Indes scheint es laut Medienberichten so zu sein, dass es kein direktes Remake des Originalfilms sein wird.

Details zur Story sind indes leider noch nicht bekannt, dürften aber in naher Zukunft veröffentlicht werden, ebenso wie ein erster Trailer zum „The Crow“-Remake, das spätestens bis Ende 2023 in die Kinos kommen wird.

Quelle: filmstarts.de