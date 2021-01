The Crew: Trailer zur Sitcom mit King of Queens Kevin James – Zwischenzeitlich war er nur auf YouTube zu sehen, wo er einen kleinen, aber feinen Kanal mit unterhaltsamen Sketchen hat, den wir euch nur ans Herz legen können. Doch Kevin James macht lange nach der Kultserie „King of Queens“ und seinem jüngsten Amazon-Prime-Ausflug „Kevin Can Wait“ wieder Sitcom. Bei „The Crew“ verschlägt es ihn als Leiter eines Rennsport-Teams in den Hangar, wo er mit der titelstiftenden Boxentruppe konfrontiert ist.

Genauer gesagt darf Kevin James hier einen NASCAR-Teamleiter geben, der Comedy-Star wird zudem als ausführender Produzent von „The Crew“ fungieren. Das fiktionale „Bobby Spencer Racing Team“ seines gleichnamigen Chefs wechselt nämlich den Besitzer – und Bobbys Tochter Catherine hält nun die Zügel in der Hand. Die junge Frau hat jede Menge neue Ideen für ihr Team im Gepäck. Modernisierungen, mit denen sich Kevin als Teamleiter nun konfrontiert sieht.

Doch nicht nur Kevin sieht seinen Job in der Handlung durch eine junge Frau mit progressiven Ideen bedroht, auch sein Star-Fahrer Jake soll von Catherine durch die junge Fahrerin Jessie ersetzt werden. Harte Zeiten brechen für die Männer an …

Neben Kevin James werden in weiteren Rollen Freddie Stroma, Sarah Stiles, Gary Anthony Williams and Dan Ahdoot zu sehen sein. Verantwortlich für „The Crew“ zeichnet Jeff Lowell („The Ranch“ & „Two and a Half Men“). „The Crew“ läuft am 14. Februar auf Netflix an – ein Tag mit Symbolcharakter für den US-Rennsport, denn am 15. startet das Daytona 500 Rennen.

Quelle: deadline.com