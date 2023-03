„The Core - Der innere Kern“ – Film-Tipp – Die Welt der Katastrophenfilme hat schon so einige Highlights in der Filmgeschichte hervorgebracht. Insbesondere jene, die sich mit der Vernichtung der Erde und/oder Menschheit beschäftigen wie beispielsweise „Independence Day“, „Deep Impact“ oder zuletzt „Greenland“ und „Moonfall“. Das es dabei nicht immer superrealistisch zugeht, geschenkt. Es sind aber allesamt wahre Blockbuster, die beste Unterhaltung bieten.

Dazu gehört auch „The Core - Der innere Kern“ von Regisseur Jon Amiel aus dem Jahre 2003. Einer dieser Katastrophen- und Weltuntergangsfilme, der das Szenario der Bedrohung der gesamten Menschheit ganz tief ins Erdinnere gelegt hat. Herrliches Popcorn-Abenteuerkino, das trotz ein paar unlogischen Momenten grandiose Kurzweil bietet. Eben diesen Klassiker unter den Katastrophenfilmen gibt es nun neu aufgelegt fürs Heimkino.

Erstmals als 4K UHD im Heimkino

Denn „The Core – Der innere Kern“ erscheint nun erstmals als 4K UHD und lässt jeden Genrefan diesen wilden Plot noch mal in bester Bildqualität neu zu Hause vor dem Fernseher erleben. Alles beginnt mit dem Geophysiker Dr. Josh Keyes, der eine erschreckende Entdeckung macht. So hat er herausgefunden, dass die Rotation des Erdkerns gestoppt hat. Dies führt zu zahlreichen mysteriösen Ereignissen auf der ganzen Welt.

Nun ist guter Rat teuer, der Erdkern im Stillstand sorgt dafür, dass die schützenden elektromagnetischen Felder des Planeten langsam verschwinden. Die Folge: die Zerstörung allen Lebens auf der Erde. Aber es gibt noch eine Hoffnung diese Apokalypse abzuwenden. Keyes und ein Eliteteam aus Wissenschaftlern und Militär wollen in einem unterirdischen Torpedo ins Erdinnere vordringen, um dort mit Atombomben den Erdkern wieder in Schwung zu bringen.

Zwei Stunden fesselnde Unterhaltung

Ein waghalsiges Unterfangen. Aber das Schicksal der Menschheit hängt schließlich am seidenen Faden. Ohne Frage, die Mission in „The Core – Der innere Kern“ ist wirklich wild, wobei das mit dem Erdkernstillstand durchaus im Bereich des Möglichen liegt. Aber sei es drum, dieser Katastrophenfilm bietet schlussendlich bestes Popcorn-Kino und macht einfach nur Spaß. Das, was solch ein Film am Ende eben auch einfach nur erreichen soll.

Ganz stark ist übrigens auch die Besetzung mit Hollywood-Stars wie Aaron Eckhart, Hilary Swank, Stanley Tucci, Bruce Greenwood, Tchéky Karyo, Alfre Woodard oder Delroy Lindo. Wer also auf Katastrophenfilme steht und Blockbuster liebt, kommt nicht an „The Core - Der innere Kern“ vorbei, der nun in besten 4K UHD rund zwei Stunden fesselnde Unterhaltung für einen zünftigen Heimkinoabend bietet.

„The Core - Der innere Kern“ 4K Ultra HD (Paramount Pictures) – VÖ: 23. Mrz. 23