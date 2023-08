„The Continental: From the World of John Wick“

„The Continental: From the World of John Wick“: Neuer Trailer zeigt Mel Gibson als Bösewicht – Ohne großartig Spoilern zu wollen, steht nach dem Ende von „John Wick: Kapitel 4“ zu befürchten, dass die wegweisende Action-Filmreihe zu einem Abschluss gefunden hat. Die Gesetze des Erfolges entsprechen hinsichtlich ihrer Berechenbarkeit jedoch denen der Physik, so dass die Franchise garantiert noch diverse Ableger und vielleicht doch noch eine echte Fortsetzung hervorbringen wird.

Bestätigt sind bereits der Spin-off-Film „Ballerina“, in welchem Keanu Reeves in seiner ikonischen Rolle einen Gastauftritt haben wird, und die Prequel-Serie „The Continental: From the World of John Wick“, die gänzlich ohne den berühmten Killer auskommen muss und nun mit einem neuen Trailer auf den baldigen Start einstimmt.

„The Continental“ erzählt die Geschichte von Winston Scott, der in den 70er-Jahren das namensgebende Hotel zu dem luxuriösen und einflussreichen Assassinen-Anlaufpunkt macht, den wir aus der Hauptreihe kennen.

Wurde Scott in den Filmen noch großartig von Ian McShane gemimt, übernimmt nun Colin Woodell die Darstellung des jungen Hotel-Eigentümers.

Der Trailer gewährt uns dabei nicht nur einen Vorgeschmack auf die kommende Action und die narrative Struktur, er kündigt mit Mel Gibson in seiner ersten Serienrolle seit geschlagenen 18 Jahren auch noch den mysteriösen Bösewicht Cormac an.

Während die Miniserie in den USA über den Streamingdienst Peacock ab dem 22. September zu sehen sein wird – Teil zwei und Teil drei folgen am 29. September und 6. Oktober –, wird „The Continental: From the World of John Wick“ hierzulande auf Amazon Prime Video zu sehen sein – hoffentlich zeitgleich zum US-Release.

Quelle: netzwelt.de