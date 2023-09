The Continental: Actionszene aus der „John Wick“-Spin-off-Serie – Wie heißt es doch so schön, Vorfreude ist die beste Freude. Insbesondere wenn man Fan des „John Wick“-Franchise ist. Denn man darf sich jetzt mit „The Continental“ auf ein neues Kapitel zu dieser beliebten Actionreihe freuen. Hierbei handelt es sich um eine Amazon-Miniserie, einem Spin-off zu den gefeierten „John Wick“-Filmen.

Der Fokus von „The Continental“ liegt auf dem gleichnamigen Hotel, das eine wichtige Rolle in den „John Wick“-Filmen spielt. Das Hotel dient als Zuflucht für allerlei Kriminelle, von Auftragsmördern bis zu Gangstern. In der Serie kämpfen Winston Scott, gespielt von Colin Woodell, und Cormac, dargestellt von Mel Gibson, um die Kontrolle dieses berüchtigten Ortes. Winston Scott ist auf der Suche nach seinem Bruder Frankie, der etwas von unschätzbarem Wert gestohlen hat.

Ausbau des „John Wick“-Universums

Jetzt droht Cormac damit, ihre gesamte kriminelle Organisation ins Wanken zu bringen, falls Scott seinen Bruder nicht ausfindig machen kann. Winston Scott muss sich mit anderen Kriminellen zusammenschließen, um Cormac und seine Drohungen abzuwehren. Einen kleinen Einblick dazu gibt nun auch eine Actionszene aus „The Continental“, die schon gut zeigt, wie es in der Miniserie zur Sache geht.

Das „John Wick“-Universum expandiert nicht nur durch „The Continental“. Die Filmreihe, die ursprünglich durch Keanu Reeves berühmt wurde, hat ihren Erfolg stetig ausgebaut. Jeder neue Film hat die vorherigen an der Kinokasse übertroffen. Nach „John Wick: Kapitel 4“ wurde von Lionsgate ein fünfter Teil für die Hauptreihe bestätigt. Aber bevor es soweit ist, steht nun für alle Fans erstmal „The Continental: From the World of John Wick“ auf dem Programm.

Die Miniserie startet mit der ersten Folge am 22. September 2023 auf Amazon Prime Video. Danach sind wöchentliche Veröffentlichungen für die beiden verbleibenden Episoden der Event-Serie geplant.

Quelle: kino.de