The Comeback Trail: Trailer zur starbesetzten Komödie mit Robert De Niro – Mit der Komödie „The Comeback Trail“ und den Hollywood-Schwergewichten Robert De Niro, Morgan Freeman und Tommy Lee Jones gibt es bald wahrhaft starbesetzten Spaß im Kino. Denn dieses Trio nimmt im Film die Hollywood-Industrie auf die Schippe. Eine witzige Idee, denn die drei Stars kennen sich da schließlich bestens aus.

Was euch in „The Comeback Trail“ erwartet, könnt ihr jetzt im deutschen Trailer sehen. Im Film geht es um zwei Filmproduzenten in Hollywood, die in den 70er Jahren alles andere als erfolgreich sind. Das Duo hat zudem hohe Schulden und versucht nun, diese zu begleichen. Um dies zu schaffen, entwickeln die beiden einen überaus aberwitzigen Plan.

So geben sie vor, einen Actionfilm produzieren zu wollen, in dem ein alternder Filmstar die Hauptrolle übernimmt. Einzige Bedingung: Der Altstar muss seine Stunts selbst ausführen. Denn die beiden Filmproduzenten möchten „ihren Star“ bei den Stunts tödlich verunglücken lassen, um so dessen Versicherungssumme zu kassieren. Allerdings erweist sich ihr Hauptdarsteller als widerstandsfähiger als erhofft.

Mit „The Comeback Trail“ steht eine Komödie ins Haus, die definitiv das Zeug hat, euch einen kurzweiligen Kinoabend zu bescheren. Zumal hier Robert De Niro, Morgan Freeman und Tommy Lee Jones ihren Hang zu amüsanten Streifen bestens ausleben können. Neben den drei Altstars gehören auch „Scrubs“-Star Zach Braff, Emile Hirsch („Into the Wild“) und Eddie Griffin („Die doppelte Nummer“) zum Cast.

In den USA erscheint „The Comeback Trail“ am 13. November 2020 in den Kinos. Einen deutschen Starttermin gibt es leider noch nicht.