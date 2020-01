The Bravest – Kampf den Flammen

Autor: Bernhard Trecksel

The Bravest – Kampf den Flammen: Trailer zum Feuerwehr-Katastrophendrama – Filme über Feuerwehrleute, die sich dem tosenden Element heldenhaft in den Weg stellen und auch vor größter Hitze und tödlicher Gefahr nicht zurückschrecken, gab es aus Hollywood einige. Am prominentesten dürfte wohl „Backdraft – Männer, die durchs Feuer gehen“ sein. Mit „The Bravest – Kampf den Flammen“ meldet sich demnächst ein asiatischer Vertreter des Untergenres. Dazu gibt es auch den ersten Trailer zu sehen, den ihr im Anschluss findet.

Aus China kommt dieser Inferno-Streifen, in dem Feuerwehrhauptmann Liwei Jiang (Huang Xiaoming) und seine tapferen Männer bei einem Einsatz von einer Gasexplosion überrascht werden. Einer von Jiangs Leuten kommt dabei ums Leben und er verliert seinen Job. Aus der Metropole versetzt man ihn auf eine beschauliche Position aufs Land, wo er keinen Schaden anrichten soll.

Doch nur Wochen später kommt es in der Ölraffinerie der Metropole zu einer gewaltigen Katastrophe – unaufhaltsam frisst sich das Feuer auf Öltanks und riesige Lagerstätten mit giftigen Chemikalien zu. Der ganzen Region droht der Untergang – und Liwei Jiang und sein Nachfolger auf seinem alten Posten müssen sich nun zusammenraufen, um die Bestie von einer Feuersbrunst zu bezähmen.

Als Regisseur von „The Bravest – Kampf den Flammen“ konnte übrigens Tony Chan gewonnen werden, den Fans des Kampfsport-Kinos auch als Macher des 89er-Genreklassikers „Kickboxer“ kennen. Erscheinen wird „The Bravest – Kampf den Flammen“ am 28. Februar 2020 für das Heimkino bei Capelight Pictures.