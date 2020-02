The Bravest – Film-Kritik

Autor: Erik Rössler

„The Bravest - Kampf den Flammen” – Film-Kritik – Katastrophendramen haben Filmfans schon immer begeistert, ebenso wie Feuerwehr-Actioner und da erinnert man sich sicherlich zuerst einmal an den fulminanten Hollywood-Klassiker „Backdraft – Männer, die durchs Feuer gehen“ aus dem Jahre 1991. Bis auf das mitreißende „No Way Out – Gegen die Flammen“ oder „Deepwater Horizon“ folgte nicht mehr viel Erwähnenswertes rund um Feuer bekämpfende Helden.

Das ändert sich nun allerdings mit dem chinesischen Katastrophenfilm „The Bravest - Kampf den Flammen”, der auf DVD und Blu-ray in euere Heimkinos fegt und sich keineswegs vor den großen Produktionen aus Hollywood verstecken muss. In „The Bravest“ werden während eines Feuerwehreinsatzes in einem Restaurant der Feuerwehrkapitän Liwei und seine Spezialeinheit von einer gewaltigen Gasexplosion überrascht, die einen der Männer das Leben kostet.

Liwei überlebt den Unfall, wird aber seines Ranges enthoben und muss die Einheit verlassen. Einige Wochen später bricht in der städtischen Öl-Raffinerie ein Feuer aus. Nach einer Explosion bedrohen Flammen die riesigen Ölvorräte und Tanks voller tödlicher Chemikalien. Weitere Explosionen könnten eine unaufhaltsame Kettenreaktion auslösen und die ganze Region dem Erdboden gleichmachen. Während die Bevölkerung aus der Stadt flieht, müssen sich Liwei und sein Nachfolger gemeinsam den Flammen stellen, um die Katastrophe zu verhindern.

„The Bravest - Kampf den Flammen”,überzeugt als Katastrophenfilm im Stile eines Michael Bay. Denn der Streifen beschert euch nicht nur eine feurige Bildgewalt, sondern auch tolle Spezialeffekte und eine deftige Dosis Action. Besonders diese gigantischen Feuerfronten, denen sich die Feuerwehrleute und Rettungskräfte entgegenstellen müssen, sind beeindruckend. Der Film hätte allerdings beim Thema Pathos etwas auf die Bremse treten dürfen. Dennoch, „The Bravest - Kampf den Flammen” bietet euch feurig-spannende Katastrophenunterhaltung für den nächsten Heimkinoabend.

The Bravest - Kampf den Flammen (Capelight Pictures) VÖ: 28. Feb. 20